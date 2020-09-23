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Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Dünya genelinde finansal varlıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi geçen yıl yüzde 9,7 artışla yaklaşık 192 trilyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

Finansal varlıklarda 192 trilyon avro ile dünya rekoru

Merkezi Almanya'da bulunan sigorta firması Allianz, dünya genelinde 57 ülke hane halkının varlık ve borç durumunu mercek altına alan Allianz Küresel Varlık Raporu 2020’yi açıkladı.

Buna göre, küresel finansal varlıklar geçen yıl yüzde 9,7 artışla yaklaşık 192 trilyon avroya ulaşarak rekor kırdı. Raporda, bunun aynı zamanda 2005’ten beri en güçlü büyüme olduğu ve bu yıl büyümenin önemli ölçüde düşük kalacağı belirtildi.

Rapora göre, merkez bankalarının piyasaya ucuz para pompalaması ve hisse fiyatlarında görülen yükseliş finansal varlıkların artışında etkili oldu.

57 ülkenin yer aldığı raporda ABD dünyanın en varlıklı ülkesi oldu. Rapora göre, ABD’de yaşayan bir kişinin ortalama net finansal varlığı 209 bin 524 avro olurken, geçen yıl bu rakam 184 bin 411 avro olarak kayıtlara geçmişti.

Raporda, ABD’nin ardından ilk 10’da İsviçre, Singapur, Hollanda, Tayvan, İsveç, Japonya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda yer aldı.

İsviçre ve Singapur'un kişi başı net varlıkları sırasıyla 209 bin ve 195 bin avro olurken sonraki sekiz ülkenin ise 96 bin ile 116 bin avro arasında değişti.

2019’da da ABD net finansal varlıklar açısından dünyanın en zengin ülkesi olmuştu. İsviçre yine ikinci sıradaydı.

ABD net ortalamada ilk sırada yer almasına rağmen brüt finansal varlıkta hala İsviçre 294 bin 355 avro ile önde olması dikkati çekti. Bu miktar ABD’de 254 bin 535 avro oldu.

Dünya ortalaması 23 bin 330 olurken, Türkiye’de kişi başı ortalama net finansal varlık 2 bin 414 avro oldu. Türkiye bu rakamla listede 46. sırada yer aldı.

Geçen yıl Türkiye’de kişi başına düşen net finansal varlık bin 953 avro olarak hesaplanmış ve Türkiye 53 ülke arasında 47. sırada yer almıştı.

Rapora göre, 57 bin 100 avroluk kişi başına net finansal varlıkla Almanya, en zengin 20 ülke sıralamasında 18'inci sırada yer aldı.

Listenin sonunda ise kişi başı 691 avro ile Pakistan ve 757 avro ile Ukrayna yer aldı.

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