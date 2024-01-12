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Finansta dev satın alma

12.01.2024 15:46 | Son Güncelleme:
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Blackrock 12,5 milyar dolarla Global Infrastructure Partners'ı (GIP) satın alma konusunda anlaşmaya vardı. BlackRock, yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 3 milyar dolar nakit ve yaklaşık 12 milyon hisse ödeyecek ve anlaşmanın üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Finansta dev satın alma

BlackRock Inc. Adebayo Ogunlesi'nin Global Infrastructure Partners'ını (GIP) yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alma adımı atarak dünyanın en büyük fon yöneticisini enerji, ulaşım ve dijital altyapı üzerine uzun vadeli yatırımlar yapan yatırımcıların en üst sıralarına yükseltti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, GIP'nin başkanı ve icra kurulu başkanı olan eski Credit Suisse yöneticisi Ogunlesi, BlackRock'ın yönetim kuruluna ve küresel icra komitesine katılacak.

BlackRock'ın 100 milyar doları yöneten GIP'yi satın alması, BlackRock için on yıldan uzun bir süredir yapılan en büyük anlaşma ve CEO Larry Fink'in firmayı hızla büyüyen özel ve alternatif varlıklar pazarında önemli bir oyuncuya dönüştürmek için attığı önemli bir adım.

Fink ve BlackRock Başkanı Rob Kapito çalışanlara gönderdikleri bir notta, "Dijital altyapı, iyileştirilmiş lojistik merkezleri, karbonsuzlaştırma ve enerji güvenliği için yeni altyapıya duyulan benzeri görülmemiş ihtiyaç, rekor düzeydeki hükümet açıklarıyla birleştiğinde özel sermayeye daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Bu, önümüzdeki 10 yıl içinde sektörümüzün en hızlı büyüyen alanlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

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