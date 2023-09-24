Fındık alım fiyatları hakkında TMO'dan yeni açıklama

2023 fındık alım fiyatı ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Son olarak fındık alım fiyatlarında değişiklik olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan, ağustos ayında yaptığı açıklamada "Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere Toprak Mahsülleri Ofisini yeniden değerlendirdik. Alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun Kalite için kg başına 84 lira, revant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir" sözleriyle 2023 fındık alım fiyatlarını duyurmuştu.

TMO'DAN YENİ AÇIKLAMA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO fındık alım fiyatlarına güncelleme yapılmayacağını bildirdi.

(İHA)

