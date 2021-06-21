Fındık fiyatları 30 lira mı olacak?

Kentte, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne (TZOB) bağlı 18 ziraat odası, hasat hazırlığı başlayan 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyet fiyatını belirlemek için yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı. Bahçe bakımı, gübre, ilaç, patoz, işçi maliyeti gibi yaklaşık 20 kalemden oluşan maliyet analizi sonucunda; 1 kilogram fındığın maliyeti, yeni sezon için 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Yapılan çalışma sonucunu rapor haline getiren ziraat odaları, hazırlanan raporları da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) milletvekillerine teslim edecek. Raporla ilgili ziraat odaları, Altınordu Ziraat Odası'nda toplantı düzenledi. Toplantının arından değerlendirmede bulunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 22 lira 85 kuruş olarak belirlenen 1 kilogram fındık maliyetine karşılık, bu sezon fındık fiyatlarının 30 lira olmasını beklediklerini açıkladı.

"1 KİLOGRAM FINDIĞIN MALİYETİ 22 LİRA 85 KURUŞ"

Fındıkta maliyet çalışmalarının taban fiyatın oluşması için önemli olduğunu kaydeden Soydan, “2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken ziraat odaları olarak çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli. Maliyet çalışmalarıyla taban fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 kuruş olarak oraya çıkmıştır. Sadece çalışmamızı geçtiğimiz yılın dekar başına rekoltesini baz alarak yaptık. Dolayısıyla Ordu’da 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruştur. Çalışmalarımızla ilgili dosyalarımızı hazırladık. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olarak bütün milletvekillerimize bu dosyalarımızı sunacağız. Taleplerimizi sunacağız” diye konuştu.