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Fındık için sigorta zamanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin 10 Mart tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet desteğinden faydalanmaları ve Tarım Sigortaları’nı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.Üreticilerin ‘Fındık’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi.

Fındık için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde fındık ürünü için poliçe tanzimlerinin 10 Mart tarihinde sona ereceği hatırlatılarak, üreticilere yüzde 67’ye varan Devlet desteğinden faydalanmaları ve Tarım Sigortaları’nı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Üreticilerin ‘Fındık’ ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla, sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Bilindiği üzere fındık ürününde zirai don riskinin yaşandığı en kritik aylar Şubat ve Mart aylarıdır. Bu aylarda yağacak olan kar, dona sebebiyet vererek fındık için büyük bir risk oluşturmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir.
Şimdi vakit kaybetmeden poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla fındık ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ve don risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız.
Ayrıca fındık ocağınızı, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; Tarım Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.”

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