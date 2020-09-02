FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan ve 31 Ağustos 2020’de sona eren 2019-20 ihracat sezonunda 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilerek miktar bazında cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Söz konusu ihracattan 2 milyar 312 milyon 45 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, söz konusu dönemin büyük bir kısmının, tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 salgını ile geçtiğini, buna rağmen global ticaretin yavaşladığı böyle bir dönem de ihracattaki artışın sevindirici olduğunu söyledi.
Sevinç, 269 bin 399 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 592 milyon 437 bin dolar döviz geliri elde edilen bir önceki aynı döneme göre miktarda yüzde 27,5 döviz gelirinde ise yüzde 45,2 oranında artış sağlandığına dikkat çekti.

KFMİB Başkanı Sevinç, “Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen, başta ürünün gerçek sahibi fındık üreticilerimiz olmak üzere, dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip olan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dünya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık sanayici-ihracatçılarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmekten ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

'TEDİRGİNLİK DUYUYORUZ'

Sevinç, şöyle devam eti:

“Fındık ihracatçıları olarak rekor üstüne rekor kırmanın mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle global ölçekte beklenen daralmanın, içinde bulunduğumuz sezonda talep krizi olarak karşımıza çıkması ihtimalinden de bir o kadar tedirginlik duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zira talepte yaşanabilecek bir azalma hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız aleyhine sonuçlar doğurabilecek nitelikteki gelişmelerdir. Bilindiği üzere, genel ihracatımız içerisinde 2.2 milyar dolar ile küçük bir paya sahip gibi görünmekte olsa da, her fırsatta öne çıkardığımız gibi sıfıra yakın ithal girdi içerdiği dikkate alındığında fındık ihracatı net döviz girdisi bakımından ülkemiz genel ihracatı içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Esasen, pandemi şartlarının gölgesi altında geçen 2020 yılı ilk 8 ayındaki Türkiye genel ihracatı içerisinde, tüm sektörleri geride bırakarak, döviz bazında ihracatını en çok artıran sektörün Fındık ve Mamulleri sektörü olması ve cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan sağladığı katkı sektörün önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Fındık sanayici ve ihracatçısına düşen görevin ihracatın sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak olduğunu belirten KFMİB Başkanı Sevinç şunları kaydetti:

“Üreticilerimize de düşen görev, global tüketim için ihtiyaç duyulan miktarda kaliteli fındıkların Türkiye orijinli olarak karşılanmasına imkan verecek şekilde kalite ve verimi artırmaktır. Devletimize düşen görev ise fındığın yüzde 90’a yakın kısmının ihraç edilmekte olduğunu hiç hatırdan çıkarmadan, dünya fındık ve ikame ürün piyasalarını değerlendirmek suretiyle alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ihracat odaklı olmasına öncelik vermektir.”

25 BİN KİŞİYE DAHA İSTİHDAM

KFMİB Başkanı Sevinç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi ile fındık sanayici ve ihracatçıları olarak hedeflediğimiz 500 bin ton ihracat karşılığı çok daha yüksek döviz girdisi sağlamak ülküsüne ulaşmamız mümkün olacaktır. Karadeniz bölgesinde ilave yaklaşık 25 bin kişiyi daha istihdam ederek bölgenin sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesinde sağlanan önemli ve somut katkılar da büyüyerek devam edebilecektir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Eylül 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
TÜVTÜRK'ten muayene ertelemeyle ilgili 'kapsama tarihi' uyarısı
TÜVTÜRK'ten muayene ertelemeyle ilgili 'kapsama tarihi' uyarısı
2020 Eylül altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!
Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla?
Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında
Çorum'da üretiliyor! Dünyaya açılacak
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Ünlü uzmandan altın için "Tsunamiye hazırlanın" yorumu!
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.