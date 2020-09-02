Fındık ihracatında cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, söz konusu dönemin büyük bir kısmının, tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 salgını ile geçtiğini, buna rağmen global ticaretin yavaşladığı böyle bir dönem de ihracattaki artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Sevinç, 269 bin 399 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 592 milyon 437 bin dolar döviz geliri elde edilen bir önceki aynı döneme göre miktarda yüzde 27,5 döviz gelirinde ise yüzde 45,2 oranında artış sağlandığına dikkat çekti.

KFMİB Başkanı Sevinç, “Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen, başta ürünün gerçek sahibi fındık üreticilerimiz olmak üzere, dünyanın en gelişmiş işleme tesislerine sahip olan, nesillere dayanan tecrübeleri sayesinde 150’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dünya fındık piyasalarında saygın bir üne sahip olan fındık sanayici-ihracatçılarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmekten ziyadesiyle mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

'TEDİRGİNLİK DUYUYORUZ'

Sevinç, şöyle devam eti: