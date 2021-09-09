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Fındık ödemeleri bugün yapılıyor!

09.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık üreticilerine bugün 75 milyon TL'lik ödeme yapılacağını açıkladı. Yapılan ödeme Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık teslim eden üreticileri kapsıyor.

Fındık ödemeleri bugün yapılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fındık üreticilerine bugün 75 milyon TL'lik ödeme yapılacağını açıkladı. Yapılan ödeme Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık teslim eden üreticileri kapsıyor.

BUGÜN HESAPLARDA

Bakan Pakdemirli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2.507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

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