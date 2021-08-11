“Fındık pazara inmeden fındık fiyatı açıklansın” çağrısı! Beklenti ise en 30 lira yönünde

Ülkenin ihracatta stratejik ürünlerinden ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı başlamasına rağmen fiyatının açıklanmamasının belirsizliği yaşanıyor.Bazı üreticilerin erken hasada başlayıp yakın zamanda yaş olarak pazara indirebileceğini belirten Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, en yakın zamanda fiyatların açıklanması gerektiğini söyledi.

"ÜRETİCİLERİN FINDIK FİYATI BEKLENTİSİ EN AZ 30 LİRA"

Fındık fiyatının üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak açıklanması gerektiğini kaydeden Şahin, “Maliyetler göz önünde bulundurulmadığı sürece açıklanan fındık fiyatı üreticiyi tatmin etmeyecektir. Budama, gübreleme, fındık altı temizliği gibi kültürel işlemlerin yanı sıra yevmiye de 180 liradan aşağı değil. Bütün bunları hesaba kattığımızda üreticilerin beklentisi 30 liradan aşağı değildir. Ancak en önemlisi üreticinin verimini artıracak ve maliyetini düşürecek çözümler gereklidir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgemizdeki yaşlı fındık bahçelerinin çiftçimize verilecek destekle kademeli olarak yenilenmesi verimlilik açısından zorunlu görünüyor. Aksi takdirde dekarda fındık veriminin 70 ila 90 kilogramlara kadar düştüğü görülüyor. Bu ülke rekoltesinin de etkilemektedir. Bu sene iki defa rekolte tespiti yapılmış 670 bin ton olarak belirlenmiştir. Bana göre açıklanan bu rekolte kadar da bir rekoltenin olacağını da sanmıyorum. Bahçelerin durumu bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

TMO’nun yıl boyunca fındık alım kampanyasını sürdürmesi gerektiğini de ifade eden Şahin, “Geçen yıllarda dile getirdiğimiz gibi TMO’nun alım kampanyası belirli zamanlarda belirli kota kadar alıp bitirilmemelidir. TMO’nun alımları 12 ay boyunca devam etmelidir. Geçen yıllarda gördüğümüz gibi TMO’nun alımları bitince serbest piyasa da bundan etkilenerek fiyatları düşürmektedir. Üretici bazı bölgelerde erken hasada başlamıştı. Çok yakın zamanda ihtiyacı olanlar yaş olarak fındığı pazara indirmeye başlayacaktır. Bir an önce fiyatlar açıklanıp, TMO’nun alımları başlamazsa üretici yine serbest piyasanın insafına bırakılacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA



