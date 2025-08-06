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Fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olması bekleniyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sahadaki gözlemlere dayalı yapılan belirlemelere göre, fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olmasının beklendiğini ifade etti.

Fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olması bekleniyor

Güldal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fındıkta hasat döneminin daha başında olduklarını, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi hasattan önce fiyatı açıkladıklarını bildirdi.

TMO'nun bu yıl 13'üncü kez fındık alımıyla görevlendirildiğine işaret eden Güldal, fındığın Türkiye için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Güldal, Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 64'ünü tek başına üstlendiğini ve ürünün yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirterek, "İhraç anlamında da önemli bir gelirimiz oluyor, geçen yıl itibarıyla 2,5 milyar dolarlık döviz getirisi sağlamış oldu. Bu anlamda fındığın, ülkemiz ve üreticilerimiz için çok değerli olduğunu ifade etmek lazım." dedi.

Bu yıla ilişkin alım fiyatlarını dün duyurduklarını hatırlatan Güldal, kabuklu Giresun tipi fındığın kilogram fiyatının 200 lira, levant tipi fındığın kilogram fiyatının da 195 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Güldal, fındıkta ilave her bir randıman için Giresun tipi fındıkta 4 lira, levant tipi fındıkta da 3,9 lira ilave fiyat ödeneceğini ifade etti.

Döviz kuruna göre, fındık fiyatının randımanlarla beraber 5 dolar ve üzerindeki seviyelere ulaştığını aktaran Güldal, "Elbette fındıkta fiyatlar belirlenirken maliyet unsurları, üretici beklentileri, iç ve dış piyasa gelişmeleri birlikte değerlendiriliyor. Malum bu yıl da önemli bir don hadisesi oldu, rekoltede kayıp söz konusu. Bunlarla beraber 2025 yılı fiyatlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"RANDEVU SİSTEMİ 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN AÇILACAK"

Ofisin alım kriterlerine ilişkin de bilgi veren Güldal, 18 Ağustos itibarıyla TMO randevu sisteminden ve e-Devlet üzerinden randevuların açılacağını söyledi.

25 Ağustos'tan itibaren öncelikle 16 iş yerini, ardından ihtiyaç durumuna göre 61 alım noktasını sırayla açarak alımları gerçekleştireceklerini belirten Güldal, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar üreticimize yakın olmaya, onlara en yakın noktalardan ürünlerini almaya gayret edeceğiz. Burada üreticilerimizin elbette bilmesi gereken bazı kriterler var. Rutubet oranının yüzde 6,5 olmasını bekleyeceğiz. Sağlam iç fındık oranının yüzde 40 ve üzerinde olmasını arayacağız. Buruşuk iç fındık oranının yüzde 10 ve altında olması lazım. Çürük ve bozuk iç fındık oranı, geçen yıla kadar biliyorsunuz yüzde 5'ti. Geçen yıl kokarca zararlısından dolayı üreticilerimize bir nebze katkı sunmak için yüzde 7'ye çıkartmıştık. Yabancı madde oranı binde 5 ve altında olacak. Kabuklu fındık içerisinde bulunan taş, toprak gibi yabancı maddeler oranı da yüzde 10 ve altında olacak."

TMO'nun tüm ürünler için 30 günlük ödeme planı yaptığına işaret eden Güldal, "Ama hububatta olduğu gibi 30 günün altında, daha kısa sürelerde ödeme imkanı bulunmaktadır. Fındık üreticilerimizin mümkün olan kısa sürede ürün bedellerini alma beklentilerini biliyoruz. Biz de 30 günlük ödeme süresini tamamlamadan daha kısa sürelerde ödemeyi hesaplıyoruz, planlıyoruz." diye konuştu.

"FINDIK DONDAN ETKİLENDİ"

Güldal, bu yılın rekolte çalışmalarının tamamlandığını, bu konunun oldukça önemli bir başlık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malum fındıkta nisan ayında çok önemli zirai don hadisesi meydana geldi. Bu kapsamda fındıkta da bir zarar oluştu. Baktığımızda bu sene yüzde 37 kayıp söz konusu ki geçen sene 717 bin ton olan rekolte bu sene 453 bin ton olarak açıklandı. Bu tespiti yapanlar, işin içinde olan tarım il müdürlükleri, ziraat odaları, ofis temsilcileri, araştırma enstitüleri ve üniversiteden öğretim görevlileri. Bu konudaki uzmanların tüm il ve ilçelerde sahadaki gözlemlerine dayalı olarak yaptığı belirlemelere göre, fındık rekoltesi 453 bin ton olarak açıklandı ve bu şekilde kabul ettik. Hasadın seyrine göre baktığımızda, bu rakamın iyimser olduğunu değerlendirmek mümkün."

"TMO FİYATININ ALTINDA ÜRÜNÜNÜZÜ SATMAYIN"

Üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin de bilgi veren Güldal, "Üreticimizin erken hasattan mutlaka kaçınmaları gerekiyor. Erken hasat, hem verimi hem kaliteyi hem de randımanı son derece etkiliyor." diye konuştu.

Fındığın kurutulmasının önemine işaret eden Güldal, şunları kaydetti:

"Kurutmadan gelen ürünlerin tekrar kurutmaya dönmesi gibi bir fazladan zaman ve iş kaybı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kurutmaya da çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak da TMO'nun fiyatı referans fiyattır. Bu fiyatın altında ürünlerini satmamalarını önemle ifade etmek istiyoruz. O fiyatın altında fiyatlar oluşursa TMO açıkladığı fiyattan almaya devam edecek." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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