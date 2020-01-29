Fındık üreticilerine kahverengi kokarca uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda uyardı.

Soydan, Altınordu Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcanın fındığa çok ciddi boyutlarda zarar verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kahverengi kokarcanın özellikle geçen yıl fındıkta çok ciddi zarara yol açtığına dikkati çeken Soydan, bu zararlı böceğe yönelik mutlaka etkin mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Soydan, üreticilerin bu böcekle ilgili il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarına başvurarak teknik bilgi alabileceklerini, uzman ekiplerin bu konuda kendilerine yardımcı olacağını anlattı.

Bahçelerin zamanı geldiğinde mutlaka ilaçlanması gerektiğini vurgulayan Soydan, "Kahverengi kokarcanın verdiği zararı en aza indirmek için ilaçla mücadeleyi zamanında ve eksiksiz yapmamız gerekiyor. İlacın temas ettiği yerlerde bunun faydasını mutlaka göreceğiz. Aksi durumda bu zararlı böceğin fındığa verdiği zararın boyutu her yıl artabilir." dedi.