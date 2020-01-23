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Fındık üreticilerine tarım sigortası uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sahil kesimdeki bahçelerde erken uyanmalar oldu. Üreticilerimizin tarım sigortasından kaçınmaması gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sahil kesimdeki fındık bahçelerinde erken uyanmalar olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin tarım sigortasından kaçınmaması gerekiyor." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgede yaşanan mevsim farklılıklarından fındık üretiminin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Tarım sigortası yaptıran üreticilerin bu durumu en hafif şekilde atlattığını dile getiren Soydan, "Özellikle bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle sahil kesimdeki bahçelerde erken uyanmalar oldu. Bu durumu dikkate alan üreticilerimizin tarım sigortasından kaçınmaması gerekiyor." diye konuştu.

Soydan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize, doğal afetlerle oluşabilecek zararların en azından bir kısmını telafi edebilmeleri için tarım sigortası yaptırmalarını öneriyoruz. Bölgemizde özellikle kış aylarında ciddi zirai don ve heyelanlar yaşanıyor. Üreticilerimizin geçmiş tecrübelere bakarak tarım sigortası yaptırmayı ihmal etmemeleri gerekiyor."

Arslan Soydan, bahçelerini sigortalatan üreticilerin, kullandıkları tarımsal kredilerde erteleme yapma imkanları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık, sigorta, TARSİM, TZOB,

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