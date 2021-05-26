Fındık üreticisine 854 milyon TL alan bazlı destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık üreticilerine, 2009 yılından itibaren dekar başına alan bazlı destek ödemesi yapılıyor. Bu yıl da Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı bulunan 418 bin üreticinin hesabına dekar başına 170 liradan 854 milyon TL destek bedeli yatırıldı. Üreticilere 12 yılda toplam 9,5 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

‘ÖNEMLİ DESTEK’

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, alan bazlı gelir desteğinin fındık için önemli devlet desteği olduğunu söyledi. Üreticilerin destekten memnun olduğunu belirten Soydan, "Alan bazlı gelir desteği, yaklaşık 12 yıldır fındık üreticilerine ödeniyor. Önemli devlet desteğidir. Üreticiler de bu destekten memnunlar çünkü üreticiler bu desteği aldıktan sonra hem gübrelemede hem ilaçlamada önemli bir maliyet katkısı sağlıyor.

Destek ödenmelerinin, fındığın kalitesinin ve dekar başına verimini artırmasında çok önemli bir katkısı oluyor. Bölgemize 12 yıldan beri destek ödenmesinden dolayı toplam 9,5 milyar TL gibi bir ödeme bugüne kadar üreticilerimizin hesaplarına yattı. Bu önemli desteği üreticilerimiz hesaplarından aldılar. Yaklaşık bölgemize 418 bin ÇKS kayıtlı çiftçimizin hesaplarına 854 milyon TL gibi rakam yattı. Dekar başına yapılan 170 TL olan ödemelerden üreticilerimiz faydalandı" diye konuştu.