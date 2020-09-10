Fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nin (KFMİB) verilerine göre, 1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasındaki ihracat döneminde Türkiye 2010-2011 ile 2019-2020 arasındaki son 10 sezonda toplamda 2 milyon 682 bin 407 ton iç fındık ihraç ederek 19 milyar 983 milyon 780 bin 113 dolar döviz girdisi sağladı.

Son 10 sezonda miktar bazında en fazla ihracat geride bıraktığımız 2019-2020 sezonunda 343 bin 561 tonluk fındık satışı ile gerçekleştirilirken, döviz bazında en fazla kazanım ise 2 milyar 799 milyon 529 bin 618 dolar ile 2014-2015 sezonunda gerçekleşti.

Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye’nin fındık dış satımını sürekli arttırdığına dikkat çekerek; “Bundan 40 yıl önceki sezonda ihraç ettiğimiz fındık 126 bin ton iç, kazandığımız döviz ise yaklaşık 460 milyon dolar idi. Bugün ulaştığımız rakamlarda ortadadır” dedi.

Türkiye 738 bin hektarlık fındık alanına sahip olduğunu belirten Arslantürk, “Türkiye bugün 738 bin hektarlık fındık alanına sahip bulunuyor. Bu alanlarda yapılan üretim ise olması gereken seviyede değil. Yani son yılların ortalaması ile 100 kilonun bile altında. Oysa sürdürülebilir bir üretim modeli ile birim alandan verimi 3 kat arttırabilirsek hem maliyeti düşürmüş, hem de dünyaya daha çok fındık satabilmiş olacağız. Bu da üreticiden tutunda, tüccara, sanayici ve ihracatçıya kadar herkese daha fazla kazandırmış olacaktır. Ancak ifade ettiğimiz gibi, üretimden tüketime kadar sürdürülebilir istikrarlı politikalar izlememiz gerekiyor. Bunun ilk şartından biri de desteklemenin alan bazlı değil, ürüne yapılmasıdır” diye konuştu.