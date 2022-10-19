Finlandiya işçi alımı şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Dikkat: Finlandiya'da yalnızca 1 günde 72 ve 96 Euro kazanabilirsiniz

Finlandiya işçi alımı şartları internette araştırılıyor. Ülkenin resmi dili Fince ve İsveççe. Ülkede çalışmak isteyen İngilizce bilen kişiler, bunu resmi bir sertifika ile belgelemek durumundadır. Finlandiya'da işçi alımı yapılacak çalışma alanları açıklandı. Finlandiya işçi alımı şartları ve personel alımı yapılan meslekler ile detaylar haberimizde...

FİNLANDİYA'DA İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Finlandiya'da çalışmak için pasaport ve vize sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Bunlara sahip olmadan ülkede çalışmak olası değildir. Ayrıca çalışmayı düşünen kişilerin banka hesaplarında belirli miktarda para bulunması beklenmektedir.

Söz konusu tutar firmalar arasında her yıl değişiklik gösterir. Aranaan diğer koşullar ise başvuruda bulunacak kişilerin adli sicil kayıtlarının olmaması ve 18 yaşını doldurmuş olmalarıdır.

Ülkede çalışmak için oturum ve çalışma izni olması da şarta bağlanmıştır. Bu da Finlandiya'da iş bulmadan oturma ve çalışma izni alınamayacağı anlamına geliyor.

Bu sebeple Finlandiya'da çalışmak isteyen kişilerin önce şirketlerle iletişime geçmesi gereklidir. İş anlaşması yapıldığı takdirde şirket hem oturma iznini hem de çalışma iznini vatandaş için almaktadır.

İşçi alımları için genellikle ön lisans ve lisans mezunu şartı aranmaktadır.

FİNLANDİYA'DA İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ EURO?

Finlandiya'da işçi maaşları saatlik mesai üzerinden ödenir.

Bu sene işçilerin saatlik ücretleri en az 9 Euro en fazla ise 12 Euro'dur.

Finlandiya'da en fazla çalışma saati ise 8 saattir. Yani bir işçi günlük en az 72 Euro, en fazla 96 Euro kazanabilir.



