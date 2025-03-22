Finlandiya'nın para birimi nedir? Finlandiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Finlandiya, Baltık Denizi kıyısında yer alan ülkelerden biridir. Finlandiya ya da diğer adı ile Beyaz Zambaklar Ülkesi turizm açısından da son derece verimli ülkeler arasında yer alır. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Finlandiya, Rusya, İsveç ve Norveç ile komşudur. Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti olan ülke Kuzey Avrupa’da yer alan bir Nordik ülkesidir.

Finlandiya Cumhuriyeti’nin batısında İsveç, kuzeyinde Norveç, doğusunda ise Rusya bulunur. Ülkenin nüfusu 5,5 milyon, başkenti ise Helsinki’dir. Helsinki aynı zamanda ülkedeki en büyük şehirdir. Anadili Fince olan Finlandiya Cumhuriyeti’nde iklim Güney kısımlarda nemli karasal, kuzey kısımda ise kutup altı iklim görülür.

Finlandiya'nın para birimi nedir?

Dünya Savaşı’nın sonrasında hızlı bir şekilde sanayileşip gelişmiş olan Finlandiya, İsveç modelini örnek alarak bir refah devleti kurma hedefinde ilerlemiştir. Tarafsızlık politikasına sahip olan ülke 50'li yıllarda Birleşmiş Milletler’e katılmıştır. Her ne kadar Bingöller ülkesi olarak anılsa da ülkede binden fazla sayıda küçük ve büyük boyutlarda 50 binden fazla göl bulunmaktadır.

Her ülkenin kendine has para birimi vardır. Ancak bazı ülkeler uluslararası para birimi haline gelen Euro para birimi geçerlidir. Finlandiya’da kullanılan para birimi yıllar içinde değişkenlik göstermiştir. 2001 yılına kadar Fin Markkası kabul edilen ülkede bu uygulama ilk kez 1860 yılında başlatılmıştır. 2001 yılından sonra ise ülkede dünya genelindeki Euro para birimi kullanılmaya başlanmıştır.

Finlandiya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Geniş bir tarihçesi bulunan Finlandiya topraklarında birçok savaş yaşanmış ve her savaşın ardından ülkede köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerden biri de para birimi üzerinde yaşanmıştır.

Daha önce kullanılan ama daha sonra tedavülden kalkan Fin Markkası’nın sembolü FIM’dir. Ancak günümüzde birçok diğer ülke gibi Finlandiya’da da Euro kullanılmaktadır. Euro para biriminin sembolü ise € olarak kabul edilmiştir.