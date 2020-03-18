Fırıncılardan koronavirüse karşı 'ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın' çağrısı

İlçe sınırları içerisinde fırınlarda ekmekleri kağıt ambalajla satmanın zorunlu olduğunu ifade eden Kolviar, bu yönde belediyenin de denetimlerinin bulunduğunu bildirdi.

Kolivar, kendilerinin ilk günden beri kağıt ambalajı savunduğunun altını çizerek, daha önce 2-3 ilçede yapılan uygulamanın halihazırda sadece Bayrampaşa'da belediye ile fırıncıların iş birliğinde gerçekleştirildiğini anlattı.

Ancak fırınlar dışında alınan ekmeklerde vatandaşların ürünü elleriyle tek tek bakarak seçebildiğini, sabah saatlerinde bakkal ve marketlerin önünde ekmeklerin üzeri açık şekilde bekletilebildiğini dile getiren Kolivar, ekmeğin fırın dışına çıktığı andan itibaren hijyen açısından güvenilirliğinin azaldığını söyledi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekmekte hijyenin yeniden gündeme geldiğini kaydederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ücretli naylon poşet uygulamasından fırınların ve eczanelerin muaf tutulduğunu anımsattı.

"Hijyen oluyor, ekmeğin ömrü uzuyor, çevre kirlenmiyor"

Kolivar, koronavirüs salgını sonrası ekmekte hijyenin tekrar gündeme geldiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlk günden beri uygulanmasını istediğimiz kağıt ambalaja dönmenin tam zamanı. Koronavirüs salgınına karşı ekmekler kağıt ambalajla satılmalı. Bu uygulamayı halihazırda sürdürdüğümüz yerler mevcut. Kağıt ambalaj sayesinde hem ekmeğe çıplak elle dokunmanın önüne geçiliyor hem de ekmeğin ömrü iki kat uzuyor. Ekmek fırından çıktığı anda eldiven takan fırıncı ekmeği kağıt ambalaja koyuyor. Bu sayede ilk andan sofraya kadar ekmeğe çıplak elle dokunmanın önüne geçiliyor. ekmeği alan tüketici de eve götürürken dokunmamış oluyor."

Kolivar, ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay olan kağıt ambalaj kullanılmasının hem atıkları önlediğini hem de çevreyi kirletmediğini söyledi.

KAYNAK:AA

