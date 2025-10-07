FİNANS

'Firmalar çeteleşti' Hesapları didik didik edilecek, önce risk sonra denetim!

Vergi kaybını önlemek, yanıltıcı belge kullanımını azaltmak ve para takibini kayıt altında tutabilmek için Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin (Kurgan) hayata geçirilmesi bekleniyor. Sistemin detayları ile ilgili Mali Müşavir Murat Bal, açıklamalarda bulundu. Bal, "Her ortalama dışına çıkan şirket yanıltıcı belge kullanıyor demek değildir. Kurgan sistemi sadece riski belirler" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

Sahte belge kullanımı ile mücadele etmek için çalışmalar sürüyor. Son olarak Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi'nin (Kurgan) hayata geçirilmesi bekleniyor. Yapay zeka destekli sistemin işleyişi hakkında ise detaylar merak ediliyor. Mali Müşavir Murat Bal, TGRT Haber'e hem Kurgan hem de yasa dışı uygulamalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bal, gelir-gider ortalamasına bakarak ortalamanın üstünde; yüzde 90'lık bir giderin olması durumunda incelenmesi gereken bir şey var olarak algılanıldığını kaydetti. Bal, "Her ortalama dışına çıkan şirket yanıltıcı belge kullanıyor demek değildir. Kurgan sistemi sadece riski belirler. Sonrası denetimle ortaya çıkar" sözlerini kullandı.
İZAHA DAVET EDİLİYOR

Sistem ile beraber mükelleflere uyarı yazısının gittiğinin altını çizen Bal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aslında riske takıldığını gösteriyor. Bugün kredi kullanmak istediğinizde kredi notu oluyorsa burada da satış ve girişler arasında fark üzerinden risk puanı veriyor. Yanıltıcı belge düzenleyen bir şirketseniz sizi izaha davet ediyor. Eğer izahat kanunlar çerçevesinde haklı çıkarırsa sorun yaşanmıyor. Yeterli bulunmazsa çekle havale bankla yoluyla ödeme yapmadıysanız, şirketler aranızda sözleşme yoksa, eksik evrak varsa maalesef incelemeye sevkini isteyebiliyor" dedi.
ÇETE SİSTEMİ OLUŞMUŞTU

Kurgan sistemi ile sürecin çok daha hızlı sonuçlandığını belirten Bal, bunun da gelir idaresi ve mükellef arasında köprü kuracağını anlattı. Bal, sahte belge düzenleyen firmaların çeteleştiğini de vurgulayarak sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Sahte belge düzenleyici firmalar çeteleşti. Sokaktaki bilgisiz insanlara şirket açılabiliyor. Bunların hepsi çete mantığıyla bir lider kadrosu oluyor. En önemli konu üzerine şirket açılan kişiler değil bu çete uygulamasını yapan kişilerin üzerine gidilmesi gerekiyor. Kurgan sistemiyle orada da başarılı sonuçlar elde edilecek"

