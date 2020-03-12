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Fırsatçılar işbaşında! 6 adet kolonya 576 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

İstanbulda'da da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Talebi fırsata çevirmek isteyenler de 6 adet kolonyayı 576 liraya satmaya başladı.

Fırsatçılar işbaşında! 6 adet kolonya 576 lira

İstanbulda'da da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor. Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik." dedi.

"BİR, İKİ PARÇA ZOR BULDUK"

Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi. Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.

"BİR YILDA SATAMADIĞIMIZ ÜRÜNÜ BİR SAATTE TÜKETTİK"

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.

"6 ADET KOLONYAYI 576 LİRAYA ALDIM"

Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:DHA

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kolonya, koronavirüs, satış,

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