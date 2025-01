Fırsatçılığa fırsat verilmeyecek! Fiyatı sabitlendi... O tarihe kadar 379 liradan satılacak

Ramazan ayına az bir zaman kala marketlerde hazırlıklarına başladı. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, çok sayıda ürün kategorisinde tüketiciyi enflasyona karşı korumak amacıyla indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarını yıl boyunca yerel marketler olarak sürdürdüklerini aktardı.

ET FİYATLARI RAMAZAN AYININ SONUNA KADAR SABİTLENDİ

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol aracılığıyla yaklaşık iki yıldır hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama Ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız"

FIRSATÇILIĞA FIRSAT VERİLMEYECEK

Tüketiciyi fiyat artışlarından korumak istediklerini belirten Güzeldere, Ramazan ayında fırsatçılığa fırsat vermeden tüketicinin yanında olduklarını kaydederek, "Bugünden itibaren fiyatlarımızı sabitledik. Ramazan ayında tüketicilerimize ekonomik fiyatla et ulaştırmak bizim görevimiz" sözlerini kullandı.

'Değerli etler' kategorisinde de fiyat sabitlediklerini belirten Güzeldere, ürünlerin fiyatlarını şu şekilde sıraladı:

"Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz"

AA