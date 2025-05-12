FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

Havaların ısınmasıyla beraber yaz tatili sezonunun da yavaş yavaş başlamasıyla her yaz fiyatlarıyla gündem olan Çeşme yine tatil sezonu gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Çeşme'deki bir plajda tuvalet ücretinin 100 TL olduğu görülürken o paylaşıma yorum yağdı.

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı
Hande Dağ

İyiden iyiye ısınan havalarla beraber tatil bölgelerinde de yaz sezonu açılmış oldu. Tatil bölgeleri içerisindeki en popüler yerler arasında bulunan Çeşme, bu sezon da fiyatlarıyla gündem yarattı. Kısa bir süre önce Bodrum'da lahmacun fiyatının bu sezon 2200 TL olması çok konuşulurken çok konuşulan bir haber de Çeşme'den geldi ancak bu kez konu tuvalet ücreti oldu.

thumbs_b_c_27fc8e9a04624ec97b7d7cc171cec878

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Sosyal medyada İzmir, Çeşme'deki bir plajda çekildiği belirtilen bir fotoğrafa adeta yorum yağdı. Söz konusu fotoğrafta tuvalet kullanım ücretinin 100 TL olduğu görüldü. Görenlerin dudağını uçuklatan rakama tepki yağdı.

Sosyal medya platformu X'de (Twitter) fotoğraf "Tuvalete gidilecek gibi değil" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişinin yorum yaptığı ve çokça paylaşılan o fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda "kamera şakası mı?", "Yok artık", "Gidilmez bu sene" ifadeleri kullanıldı.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!
Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurduTrump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
İzmir tuvalet çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

Trump 'ülke tarihindeki en önemli kararname' diyerek duyurdu

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.