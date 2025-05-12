Sosyal medyada gündem oldu! Tuvalet ücreti 100 TL... Yorum yağdı

İyiden iyiye ısınan havalarla beraber tatil bölgelerinde de yaz sezonu açılmış oldu. Tatil bölgeleri içerisindeki en popüler yerler arasında bulunan Çeşme, bu sezon da fiyatlarıyla gündem yarattı. Kısa bir süre önce Bodrum'da lahmacun fiyatının bu sezon 2200 TL olması çok konuşulurken çok konuşulan bir haber de Çeşme'den geldi ancak bu kez konu tuvalet ücreti oldu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Sosyal medyada İzmir, Çeşme'deki bir plajda çekildiği belirtilen bir fotoğrafa adeta yorum yağdı. Söz konusu fotoğrafta tuvalet kullanım ücretinin 100 TL olduğu görüldü. Görenlerin dudağını uçuklatan rakama tepki yağdı.

Sosyal medya platformu X'de (Twitter) fotoğraf "Tuvalete gidilecek gibi değil" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişinin yorum yaptığı ve çokça paylaşılan o fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda "kamera şakası mı?", "Yok artık", "Gidilmez bu sene" ifadeleri kullanıldı.