Fişe bakınca anlıyorsunuz! Yetkililer uyarıyor: 'Ödemeyin, şikayet edin'

Restoran ve kafelerde kuver ve hizmet bedeli tartışmaları devam ediyor. Servis verilmeden ödenen ücretler vatandaşların tepkisini çekiyor. Pek çok işletme, masaya herhangi bir ikramda bulunmadan kuver ücreti talep ederken, buna ek olarak yüzde 10-20 arasında değişen hizmet bedelleri yansıtıyor. Hatta self servis çalışan bazı kafeler dahi hizmet bedeli alıyor.

Vatandaşlar, faturalarındaki şişkin ücretlerden şikâyetçi. İstanbul’da bir kafe-restoranda yemek yiyen iki arkadaş, 1.100 TL tutması gereken hesaba 200 TL kuver ve yüzde 20 hizmet bedeli eklenerek toplamda 1.560 TL talep edildiğini belirtti.

"FATURAYA İTİRAZ ETTİK ÜSTÜNE AZARLANDIK"

İki makarna iki kolaya 1.100 lira vermeyi kabul edip kuvere itiraz eden şahıslar şöyle konuştu:

"İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler ve hesap direkt 1.300 TL'ye çıkmış bir de bunun üzerine yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış. Biz 'kuver almadık' diye faturaya itiraz ettik üstüne azarlandık. Ödemeyi yaptık ancak bir daha asla oraya gitmeyiz"

Benzer bir olayda, Bağdat Caddesi’ndeki bir kahveci gerçekleşti. Kahve alan bir müşteri, 110 TL’lik kahvesine 10 TL "hizmet bedeli" eklenmesini eleştirip şöyle konuştu:

"Kahve yapılan yerin arka panosunda ücretler yazıyor. 110 TL'ye orta boy bir filtre kahve istedim. Kartı okuttum ancak sonradan fark ettim 120 TL kesilmiş. 'Neden 10 TL fazla kesildi' diye sorduğumda bana 'hizmet bedeli' şeklinde yanıt verildi. İtiraz ettiğimde ise bunun yasal hakları olduğunu savundular. Ben anlamadım neyin hizmetini veriyorlar? Kahveyi ben kendime servis ediyorum. Hizmetten kast edilen makinede yaptıkları kahveyi bardağa doldurmak ise bıraksınlar biz yapalım."

"ŞİKAYET EDİN 3 MİLYON TL'YE KADAR CEZASI VAR"

Sabah'ın haberine göre; Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve kafelerin ücretlerini menülerde belirtmek zorunda olduğunu hatırlatarak, "Menüde yazmıyorsa bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Şikâyet edin, 3 milyon TL’ye kadar ceza var" dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ise, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler için ücret talep edilemeyeceğini vurgulayarak, “Bu ücretler bahşiş değil, zorla alınan bedellerdir” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşları alınmayan hizmetlere yönelik ücretlere karşı Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını aramaya davet edildi.