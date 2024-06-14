FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fitch: Çinli otomobil ithalatına ek vergi getirilmesi Avrupa pazarını etkilemez

Fitch: Çinli otomobil ithalatına ek vergi getirilmesi Avrupa pazarını etkilemez

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 15:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergi getirilmesini değerlendirdi.

Fitch: Çinli otomobil ithalatına ek vergi getirilmesi Avrupa pazarını etkilemez

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatına ilave vergi getirmesi halinde Avrupa pazarının etkilenmesini beklemiyor.

Fitch'ten yapılan açıklamada Volvo, Polestar ve Dacia tarafından üretilenler de dahil Çin'den Avrupa'ya yapılan araç ihracatının, AB’deki 2023'teki elektrik otomobil satışlarında yüzde 4’ten daha az paya sahip olduğu belirtildi.

ÇİN'İN ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN SATIŞLARINDA YÜZDE 10 PAYA SAHİP

Çin'in Alman otomobil üreticilerinin satışlarında ise ortalama yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa’da üretilen araçlara Çin tarafından ek vergi getirilmesi halinde bunun otomobil üreticileri tarafından telafi edilebileceği kaydedildi.

Almanya ve Çin tarafından ortak üretilen araçların satışlarının etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, ticari gerilimin artması halinde bu tür ortak girişimlerin nakit akışı yaratmasında zorluk yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, “AB'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlarına uygulamayı planladığı tarifelerin, elektrikli araç alımındaki yavaşlama göz önüne alındığında, kısa vadede Avrupa'daki rekabet ortamını maddi olarak etkilemesinin muhtemel olmadığını düşünüyoruz. Ancak Çin, özellikle diğer araç türlerini ve hatta diğer endüstriyel sektörleri kapsayan daha geniş önlemlerle misilleme yaparsa, bundan en çok Alman otomobil üreticileri etkilenecek." denildi.

AB’den, 12 Haziran'da yapılan açıklamada, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi getirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Eximbank'tan İspanya adımı: CESCE ile mutabakat zaptı imzaladıTürk Eximbank'tan İspanya adımı: CESCE ile mutabakat zaptı imzaladı
Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Maliye politikası ve yapısal reformlar ile sonuç alacağızCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Maliye politikası ve yapısal reformlar ile sonuç alacağız
Anahtar Kelimeler:
vergi fitch
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Emekli zammı ve memur zammı için son ipucu!

Emekli zammı ve memur zammı için son ipucu!

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.