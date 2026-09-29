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Fitch Direktörü'nden Türkiye açıklaması! "Fon krizi için sistemik risk beklenmiyor"

Fon krizi sonrasında Fitch Kıdemli Direktörü Dougles Winslow'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Winslow, fon krizinin Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemediklerini söyledi.

Fitch Direktörü'nden Türkiye açıklaması! "Fon krizi için sistemik risk beklenmiyor"
Recep Demircan

Fitch Kıdemli Direktörü Dougles Winslowk Türkiye ekonomisine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde yaşanan şokların kredi notu üzerinde bir baskı yaratmadığını belirten Winslow, Türkiye’nin dış şoklara karşı dirençli bir duruş sergilediğini vurguladı.

"BİR ETKİ YARATMASINI BEKLEMİYORUZ"

Piyasaların odağındaki "fon krizi" iddialarına değinen Winslow, bu gelişmenin negatif olduğunu ancak genel ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki yaratmasını beklemediklerini ifade etti. Fon krizi nedeniyle ekonomide dolarizasyon riski oluşmadığını ve sistemik bir risk öngörmediklerini kaydeden Winslow, kamu finansmanının yakından takip edildiğini ancak hükümetin bu süreçte geride kalmayacağına inandıklarını dile getirdi.

Fitch Direktörü nden Türkiye açıklaması! "Fon krizi için sistemik risk beklenmiyor" 1

CNBC-e'nin haberine göre Türkiye’nin dış şoklar karşısındaki tutumunun oldukça dirençli olduğuna dikkat çeken Winslow, rezerv sahipliğinde yaşanan düzelmeyle birlikte mevcut rezervlerin olası şoklar için yeterli seviyede bulunduğunu belirtti. Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte kredi notunda ani bir değişim beklemediklerini aktaran Winslow, mevcut görünümün korunduğunun altını çizdi.

Fitch Ratings, son güncellemede Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

YIL SONUNDA FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR

Enflasyon tarafındaki ana eğilimi de değerlendiren Fitch Direktörü, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesini öngördüklerini belirten Winslow, yıl sonuna doğru 150 baz puanlık bir faiz indirimi gelebileceğini ifade etti.

Fitch Direktörü nden Türkiye açıklaması! "Fon krizi için sistemik risk beklenmiyor" 2

YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Döviz kuruna ilişkin öngörülerini de paylaşan Winslow, döviz kurunda kademeli olarak reel değerlenmenin devam etmesini beklediklerini kaydetti. Bu kapsamda Dolar/TL kuru için yıl sonu tahminlerinin 51 lira, 2027 sonu tahminlerinin ise 60 lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Öte yandan, 2028 yılının başlarında olası bir seçim ihtimaline değinen Winslow, bu süreçte para politikasında canlandırıcı etkiler görülebileceğini, hükümetin kredi tarafında adımlar atabileceğini ve para politikasının temkinli bir şekilde gevşeyebileceğini sözlerine ekledi.

Fitch Direktörü nden Türkiye açıklaması! "Fon krizi için sistemik risk beklenmiyor" 3

Sermaye girişlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Winslow, geçmişteki anortodoks politikalara geri dönülmesini beklemediklerini, politika yapıcıların önceki krizlerden ders çıkardığını ifade etti.

Büyüme tarafında ise gelecek yılın ilk çeyreğinde bir yavaşlama öngördüklerini belirten Winslow, 2026 yılı için büyüme tahminlerini yüzde 3,8 olarak paylaştı. Gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde olası canlandırma ve seçim politikalarına bağlı olarak ekonomik aktivitenin hızlanabileceğini ve büyümenin yüzde 4,3 seviyesine ulaşabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fitch Ratings fon soruşturması
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