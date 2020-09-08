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Fitch Ratings küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahmini ise yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize edildi.

Fitch Ratings küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel büyüme tahmininin bu yıl için yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 4,4’e revize edildiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından benzeri görülmemiş şekilde etkilenen ekonomik aktivitenin, tahmin edilenden daha iyi bir şekilde toparlandığı belirtildi.

Fitch Ratings raporunda küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 5,2, 2022 yılında ise yüzde 3,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, 2020 yılı için, ABD ekonomisinin büyüme tahmininin yüzde eksi 5,6’dan yüzde eksi 4,6’ya, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2’den yüzde 2,7’ye revize edildiği ifade edildi.

Öte yandan raporda, Avro Bölgesi, Çin hariç gelişen piyasalar ve İngiltere için bu yıla dair büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği kaydedildi.

2020 yılı için Avro Bölgesi’nin büyüme tahmininin yüzde eksi 8’den yüzde eksi 9’a, Çin hariç gelişen piyasaların büyüme tahminin yüzde eksi 4,7’den yüzde eksi 5,7’ye revize edildiği belirtilen raporda, İngiltere’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde eksi 9’dan yüzde eksi 11,5’e güncellendiği belirtildi.

Raporda, Hindistan’ın bu yıla ilişkin büyüme tahminin de 5 puan düşürülerek yüzde eksi 10,5’e revize edildiği kaydedildi.

TÜRK EKONOMİSİNE İLİŞKİN TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEDİ

Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminin yüzde eksi 3,9’dan yüzde eksi 3,2’ye revize edildiği belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta görülen beklentinin üzerindeki artışın yansıması olduğu kaydedildi.

Fitch Ratings raporunda ayrıca Türkiye’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksinin haziran ve ağustos aylarında güçlendiği, ağustos ayındaki hafif gerilemeye rağmen 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği, bunun da yeni sipariş, üretim ve tüketici talebindeki artışı yansıttığı belirtildi.

Türkiye'ye ilişkin 2021 ve 2022 öngörülere de yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 10,8, 2021 yılının sonunda yüzde 11, 2022 yılının sonunda ise yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Büyüme tahminlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian Coulton, “Çin şimdiden salgın öncesindeki büyüme seviyesine erişmiş durumda. ABD, Fransa ve İngiltere’de perakende satışları şubat ayındaki seviyelerini geçmiş durumda. Fakat bunun sıkça bahsedilen V şeklinde bir toparlanma olacağı konusunda şüpheciyiz. Avrupa’nın önünde işsizlik şokları var. Şirketler sermaye yatırımlarını azaltıyor ve sosyal mesafe özel sektörün harcamalarını kısıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lan orda'dami rakamlarla oynadınız.
tüm ülkeler turkiyeye yatırım yapmaktan kaçınıyorlar acaba neden.
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