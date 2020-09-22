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Fitch’ten ABD ekonomisininde 'keskin yavaşlama' beklentisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının bu yılın 4'üncü çeyreğinde "keskin" bir şekilde yavaşlamasının beklendiğini duyurdu.

Fitch’ten ABD ekonomisininde 'keskin yavaşlama' beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının bu yılın 4’üncü çeyreğinde “keskin” bir şekilde yavaşlamasının beklendiğini duyurdu.

Fitch’ten yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin neden olduğu kayıpların çoğunu aylık bazda telafi ettiği belirtildi.

ABD ekonomisindeki aylık üretim iş akışının ağustos itibarıyla yüzde 2 olan salgın öncesi dönemdeki seviyelerine döndüğüne işaret edilen açıklamada, aylık GSYH’nin karantina önlemlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan ayında salgın öncesi seviyelerin yüzde 12’sine düştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin gevşetilmesinden sonra GSYH’nin güçlü bir hızda arttığına işaret edilerek, ülke ekonomisinin haziranda aylık yüzde 2,5, temmuzda yüzde 4,2 ve ağustosta yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği aktarıldı.

Ekonomik faaliyetlerin eylülde yatay seyretmesi durumunda üçüncü çeyrekte GSYH’nin geçen yılın son çeyreğinin halen yüzde 3’ten fazla altında olacağı belirtilen açıklamada, ABD ekonomisinin ardışık büyüme hızının bu yılın 4’üncü çeyreğinde “keskin” bir şekilde yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

KAYNAK:AA

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