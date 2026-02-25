FİNANS

Fitch’ten dikkat çeken Türkiye analizi!

Sıkı para politikasına rağmen Türkiye’deki bankaların güçlü kredi artışı, Fitch’in raporuna göre gelişen Avrupa’yı yukarı taşıdı. 142 büyük bankayı kapsayan analizde, gelişen piyasalarda kredi büyümesinde Türkiye’nin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Son yıllarda sıkı para politikasına dönen ve uygulamaya geçiren Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in analizine göre gelişen piyasalarda kredi genişlemesinin lokomotifi oldu.

Fitch Ratings, 2025’in ilk yarısına ait finansal verilerle güncellediği Gelişen Piyasalar En Büyük Bankalar İzleme Raporu’nu yayımladı. Çalışma, toplam aktif büyüklüğü 48 trilyon doları aşan ve sermaye piyasalarından yoğun şekilde borçlanan 142 büyük gelişen piyasa bankasını kapsadı.

İzleme kapsamındaki bankaların, JPMorgan Chase & Co.'nun Kurumsal Gelişen Piyasalar Tahvil Endeksi (CEMBI) içinde yer alan bankalarla büyük ölçüde örtüştüğü belirtilirken, bu güncellemede veri setine yedi yeni bankanın dahil edildiği aktarıldı.

Raporda; son beş mali yıla ilişkin bilanço kalemleri, likidite göstergeleri, kârlılık performansı ve sermaye yeterlilik oranlarına dair temel göstergelere yer verildiği ifade edildi.

KREDİ BÜYÜMESİNDE TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI!

Verilere göre, 2025’in ilk yarısında bankaların ortalama kredi büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu artışta yüzde 31’lik oranla, ağırlıklı olarak Türkiye’deki bankaların katkısıyla gelişen Avrupa bankaları belirleyici rol oynadı. Latin Amerika’da brüt krediler ortalama yüzde 8 yükselirken, söz konusu artışta özellikle bazı Brezilya bankalarının etkili olduğu kaydedildi. Buna karşılık, mevduat tabanında ortalama yüzde 2’lik bir daralma yaşandığı bildirildi.

Gelişen piyasa bankalarında net faiz marjı (NIM) ise 2025’in ilk yarısında genel olarak yüzde 4,2 seviyesinde yatay seyretti. Çoğu bölgede marjlarda sınırlı gerileme görülürken, Afrika’da ortalama NIM 2024’teki yüzde 5,7’den yüzde 6,2’ye çıktı. Bu yükselişin büyük ölçüde Nijerya’daki bankalardan kaynaklandığı vurgulandı.

