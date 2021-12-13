Fitch'ten Türk bankaları için kritik karar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünü "negatif"e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.

Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye'nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ 'NEGATİF'E İNDİRMİŞTİ

Fitch, koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL'deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, "durağan" olan kredi notu görünümünü ise "negatif"e indirmişti.(REUTERS)



