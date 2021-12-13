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Fitch'ten Türk bankaları için kritik karar

13.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü "negatif"e indirdi.

Fitch'ten Türk bankaları için kritik karar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünü "negatif"e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de aynı şekilde değiştirdi.

Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye'nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ 'NEGATİF'E İNDİRMİŞTİ

Fitch, koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL'deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiş, "durağan" olan kredi notu görünümünü ise "negatif"e indirmişti.(REUTERS)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Güzelim ülkemi ne hale getirdiler yazık vallahi yazık. Sebep olanlar gün yüzü görmesin inşallah
Ülke tüm kurumları ile süratle batışa gidiyor. Bankaları risk altına sokan da hükümetin yanlış kararlarıdır ve böyle olacağı belliydi. Lanet olsun....
bankanın içinde olduğum için bu karar siyasi ülke genelinde bizim banların hiç bir sıkıntı yok döviz altın tl bankalarda faizde yatıyor kuzu gibi bu siyasi bir karardır
@talaybaris Paranın olması ile alakalı bir durum değil siyasetle alakası da yok eğer bir ülke bir şeyler üretmek ya da sürekli arz talep dengesi yüksek olan bir üretim yapmıyorsa her zaman diz çöküp boyun eğmek zorundadır başkalarına.1 trilyon doların var diyelim senin sen bunu bankaya yatır faiz ye şeklinde kullanırsan hiç bir zaman başarı kazanamazsın . Araplar sanki parası çok olduğu için mi zengin sanıyorsun ? Petrol tüm dünyanın mahkum olduğu bir üretim kaynağı o yüzden hiç bir şekilde etkilenmiyor ekonomileri. Peki biz ne üretiyoruz bu kadar değerli ?

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