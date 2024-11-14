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Fitch'ten Türk bankalarına uyarı: "2023'e göre daha zayıf olması bekleniyor"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 13:06
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni bir rapor yayımladı. Buna göre, Türk bankalarının son not artırımının ardından iyileşen beklentilerle karşı karşıya ve azalan yakın vadeli makroekonomik ve finansal istikrar riskleri, finansman baskılarının azalmasına ve yatırımcı güveninin yenilenmesine neden oldu.

Fitch'ten Türk bankalarına uyarı: "2023'e göre daha zayıf olması bekleniyor"

Fitch Ratings, Türk bankalarını değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Fitch'in yaptığı değerlendirmede, "Daha geleneksel bir makroekonomik politika bileşimi nedeniyle Türk bankaları için yeniden finansman riskleri azalmıştır. Bu durum, dış piyasalara erişimin artması ve borç ihracındaki artışla kendini göstermektedir" sözleri kullanıldı.

Fitch, “Bununla birlikte, bankalar yatırımcı duyarlılığına ve kısa vadeli borçların önemli bir payı ile önemli miktarda dış döviz toptan fonlamasına maruz kalmaya devam etmektedir” sözlerini kullandı. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşu, döviz korumalı mevduatların payındaki azalma da dâhil olmak üzere, mevduat dolarizasyonunun da azaldığına dikkat çekilirken, TL istikrarına yönelik potansiyel risklerin göz önünde bulundurulmasında, yetkililerin döviz korumalı mevduat mekanizmasının gevşetmesinin kademeli olarak devam etmesini beklediklerini açıkladılar.

FİTCH

Fitch raporunda, “Sıkılaştırıcı para politikasının bankaların aktif kalitesi üzerinde ılımlı bir baskı oluşturmasını ve sektörün sorunlu krediler oranında ılımlı bir artış olmasını bekliyoruz” sözlerini kullandı ve, "Perakende krediler, özellikle kredi kartları ve ihtiyaç kredileri, KOBİ'lerde potansiyel bir zayıflama ile birlikte halihazırda bir miktar bozulmaya uğramıştır, ancak genel varlık kalitesindeki bozulmanın bankaların karlılığı ve karşılık tamponlarına göre yönetilebilir kalmasını bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

FİTCH KÂRIN DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Bankaların net faiz marjları, artan fonlama maliyetleri, krediler üzerindeki yasal sınırlamalar ve TÜFE'ye bağlı menkul kıymet gelirlerinin görece düşük olması nedeniyle baskı altında olduğunu savunan Fitch, "Kârlılığın makul düzeyde kalmasını ancak 2023'e kıyasla daha zayıf olmasını ve 2025'ten itibaren uygulanması halinde hiperenflasyon muhasebesinin potansiyel etkilerinin görülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FİTCH-RATİNGS

"Türk bankaları, karşılık tamponları ve değer düşüklüğü öncesi kârları ile desteklenerek genel olarak yeterli sermayelendirmeye sahip" diyen Fitch, döviz cinsinden risk ağırlıklı varlıklar ve menkul kıymet portföyleri üzerindeki düzenleyici hoşgörü de raporlanan sermaye yeterlilik oranlarını desteklediğini de belirtti. "Ancak, kapitalizasyon makroekonomik risklere ve liranın değer kaybına karşı hassasiyetini korumaktadır" dedi.

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Fitch Ratings banka
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