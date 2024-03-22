Fitch'ten Türkiye kararı: 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ardından 9 büyükşehir belediyesi için de kredi notlarını yükseltti.

Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Konya büyükşehir belediyelerinin kredi notu "B"den "B+"ya çıkarıldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla'nın kredi notu görünümleri "pozitif", İstanbul, Konya ve Mersin'in görünümleri ise "durağan" olarak belirlendi. Fitch ayrıca İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B"den "B+"ya yükseltti.





