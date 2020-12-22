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Fitch: Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de zayıflayabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının varlık kalitesinin koronavirüsün ardından zorlu koşullar nedeniyle 2021'de zayıflayabileceğini açıkladı.

Fitch: Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de zayıflayabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyet ortamının koronavirüs sonrasında da zorlu kalacağını belirterek, varlık kalitesinin 2020'de zayıflayacağı öngörüsünde bulundu.

Fitch'in Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesinde "Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de muhtemelen zayıflayacak" ifadelere yer verildi.

Açıklamada, bankaların borç servisi kapasitesinin hükümet teşvik paketlerinin geri çekilmesi, süresi dolan kredi ertelemeleri ve yükselen TL faizinin etkisi altında olacağı ifade edildi. Ayrıca, temel varlık kalitesi bozulmasının regülasyon imkanlarının azalması ile görünür olacağı ifade edildi.

KAYNAK:REUTERS

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