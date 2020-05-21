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Fitch Türkiye'deki yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü.

Fitch Türkiye'deki yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

Fitch'in kredi notunu görünümünü düşürdüğü bankalar arasında ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans yer alıyor.

Fitch ilgili bankaların uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak sabit tutarken not görünümlerini ise "durağan"dan "negatife" düşürdü. Bankaların finansal kapasite derecelendirmeleri (VR) bu değişiklikten etkilenmedi.

Negatif görünüm Fitch'in Türkiye'nin dış finansman ihtiyaçlarının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırmasını yansıtıyor. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabilecğini öngörüyor.

Fitch Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli bir teşvik yarattığını da belirtti.

KAYNAK:REUTERS

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