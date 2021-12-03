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Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

03.12.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edilirken kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtildi.

Fitch, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

S&P, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiS&P, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

YÜZDE 10,5 BÜYÜME TAHMİNİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1,8 arttığı anımsatılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜ

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi. (AA)

OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti


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