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OECD, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

01.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylülde yüzde 5,7 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6’ya indirirken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 8,4’den yüzde 9'a revize etti.

OECD'nin “Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin, mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi.

OECD'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, eylülde 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5’te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.

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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 9

Eylülde bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 9’a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1’den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı. (AA)

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