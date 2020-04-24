FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fitch: Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kullanabileceği daha fazla mali alanı var

Fitch: Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kullanabileceği daha fazla mali alanı var

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele etmek için kullandığı mali teşviklerin "ılımlı" düzeyde olduğunu belirten Fitch, diğer ülkelere kıyasla Türkiye'nin daha çok mali alanının olduğunu söyledi.

Fitch: Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kullanabileceği daha fazla mali alanı var

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'de direktör olan ve Türkiye için baş analist olan Douglas Winslow Türkiye'nin faiz indirimi yapabileceği alanın ise epeyce azaldığını söyledi.

Merkez Bankası Mart ayı sonundan beri 28.5 milyar TL piyasa değeri tutarında Hazine tahvili aldı. Hükümet ayrıca vergi ve bazı borç ödemelerini ertelenirken bazı sektörlerde 100 milyar liralık bir paket kapsamında vergiler düşürülürken kredi garanti fonu iki katına çıkarıldı.

Winslow şimdiye kadar atılan adımların GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde olduğunu dile getiriyor.

Türkiye'nin krizden etkilenen diğer ülkelere kıyasla borç/GSYH rasyolarının son derece düşük olduğunu söyleyen Winslow "Koronavirüsten bu denli etkilenen diğer ülkelerdeki duruma baktığınızda Türkiye'nin durumunun son derece ılımlı" dedi.

Fitch Türkiye'de bu rasyoların yüzde 33'ten yüzde 38 seviyesinin üstüne çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Bu rakam benzer ülkeler için yapılan yüzde 51 tahmininin altında bulunuyor.

Türkiye'nin bir sonraki kredi derecelendirmesinin Ağustos ayında yapılmasının planlandığını söyleyen Winslow "Türkiye'nin salgınla mücadelede kullanabileceği parasal arçlardan daha fazla mali aracı olduğunu düşünüyoruz, bu da BB- kredi değerlendirmesi için son derece önemli" dedi.

Fitch'in yılsonu TCMB politika faizi beklentisi yüzde 8.75 seviyesinde. Kuruluş 2020 için ise yüzde 2 daralma öngörüyor.

Winslow, "Türkiye'nin krize karşı en büyük kırılganlık alanı büyük dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervleri ve zayıf para politikası kredibilitesi" dedi.

KAYNAK:REUTERS


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısıZiraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı
Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fitch, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Dolarda günün ilk rakamları geldi

Dolarda günün ilk rakamları geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapasite kullanım oranında sert düşüş

Kapasite kullanım oranında sert düşüş

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Koronavirüs dolayısıyla fındığa olan talep arttı! Kilosu 25 lirayı gördü

Koronavirüs ona olan talebi arttırdı!

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

BES’te yabancı para cinsinden devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak belirlendi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde önemli değişiklik

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.