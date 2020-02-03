Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) ocak ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 5,15 ile ara malında, yüzde 8,93 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 13,37 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 13,75 ile enerjide, yüzde 8,78 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01 ve sermaye malında yüzde 2,55 artış oldu.