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Fiyat artışları (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Yİ-ÜFE, ocak ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07 ve su temininde yüzde 4,27 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) ocak ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 5,15 ile ara malında, yüzde 8,93 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 13,37 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 13,75 ile enerjide, yüzde 8,78 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01 ve sermaye malında yüzde 2,55 artış oldu.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 0,7 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,4, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Madencilik ve taş ocakçılığı

2,23

12,76

İmalat

1,85

8,45

Elektrik, gaz

0,95

13,07

Su temini

5,46

4,27

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Fiyat artışları, TÜİK, Yİ-ÜFE,

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