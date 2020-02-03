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Fiyat artışları (3)

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

Ocakta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti - Söz konusu ayda en fazla düşüş 6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 1,86, lokanta ve otellerde 1,39, konutta 1,20, ulaştırmada 0,87 ve eğitimde 0,64 artış gerçekleşti.

Ocakta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,11 ile eğitim, yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Bu dönemde ev eşyasında yüzde 7,51, giyim ve ayakkabıda yüzde 6, eğlence ve kültürde yüzde 5,66 artış gerçekleşti.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 25'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 268'inin ortalama fiyatlarında artış, 125'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)Gıda ve alkolsüz içecekler4,659,04Alkollü içecekler ve tütün-0,0242,21Giyim ve ayakkabı-6,656Konut1,2014,76Ev eşyası-1,447,51Sağlık3,9614,07Ulaştırma0,8712,95Haberleşme-0,252,14Eğlence ve kültür1,865,66Eğitim0,6415,11Lokanta ve oteller1,3913,52Çeşitli mal ve hizmetler4,8815,01- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış kaydedildi.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,44 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)Mevsimlik ürünler hariç1,1813,66İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,3410,93Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç0,109,88İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç0,5612,13Alkollü içecekler ve tütün hariç1,4410,84Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç1,329,58(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon, ocak, tüfe, Türkiye İstatistik Kurumu,

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