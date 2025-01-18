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Fiyat da yüksek doluluk oranı da... Tatilciler bu iki yere akın etti! Gitmek isteyenin cebini deliyor

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 10:44
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Kartalkaya ve Uludağ’daki oteller, sömestr tatili için rezervasyonların neredeyse tamamını doldurdu! Gecelik konaklama ücretleri ise Kartalkaya’da 18 bin TL ile 50 bin TL arasında değişirken, Uludağ’da bu rakam en düşük 16 bin 500 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden kayak merkezi Kartalkaya'daki oteller, sömestir tatili için rezervasyonların yüzde 80'ini doldurdu. Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocukları ile kayak tatili yapmak isteyen tatilcilerin sömestr döneminde otelleri tamamen doldurması bekleniyor.

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18 İLA 50 BİN TL ARASINDA

5 otelin bulunduğu Kartalkaya'ya gelen tatilciler, farklı eğimli çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşayacak. Otellerde konaklayacak olanlar, sömestr tatilinde gecelik 2 kişilik oda için 18 bin ile 50 bin TL arasında ücret ödeyecek.

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KİMİSİ DE ULUDAĞ'I TERCİH ETTİ

Bazıları da sömestir tatilini Uludağ'da geçirmek istedi. Orada da doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti ise minimum 16 bin 500 TL'yi buluyor.

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'PİSTLERDE KAR KALINLIĞI 1 METRE'

Kartalkaya ve Bolu'da otelleri bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin sömestr tatili için şu an yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını açıklayarak, "Doluluk oranının yüzde 100'e çıkma ihtimali var. Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Turizm kartalkaya kayak merkezi Uludağ otel tatil
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