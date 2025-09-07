FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı

Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, hamsinin bol olacağı yönünde umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağlarını boş çektiklerini söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsi avının bereketli geçmesini bekliyor. Öte yandan hamsinin bol olması durumunda fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uzun yıllardır balıkçılıkla geçimini sağlayan Veysel Yazgan, bu sezon palamutta bir beklentilerinin kalmadığını belirtti. Yazgan, "Teknelerin çoğu istirahate çekildi, bazıları iskeleye bağlandı. Umutlar hamsiye çevrildi. Bir sene palamut olur, bir sene hamsi. Bu yıl palamuttan umudumuz yok ama havaların soğumasıyla tekneler yakın zamanda hamsi avına çıkacak. Şu an tezgahlarımızda torik var. Vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ile barbun ayakta tutuyor" dedi.

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı 1

"SULARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ"

Balıkçı İsmail Kocabaş da sezonun palamut açısından oldukça zayıf geçtiğini ifade ederek, "Attığımız ağlara balık takılmıyor. Yağmurun yağması ve suların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalmasını bekliyoruz. Bu sene çok hamsi olacağını düşünüyoruz. Ama palamuttan artık beklentimiz kalmadı" diye konuştu.

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı 2

TÜKETİCİLER TEZGAHTA FİYAT DENGESİNİ BEKLİYOR

Balıkçıların beklentileri yalnızca avla sınırlı değil.

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı 3

Hamsinin bol olması durumunda fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı 4

Vatandaşlar, geçen yıl yüksek fiyatlardan dolayı balığa ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, bu sezon özellikle hamsinin tezgahlara bol ve uygun fiyatla gelmesini istiyor. (İHA)

Fiyat dengesini bekliyorlar: Bollaşırsa düşecek! Geçen yıl yüksek fiyattan ulaşılamadı 5
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
800 binden 50 bine düştü... Buruk başladı! 'Ender var'800 binden 50 bine düştü... Buruk başladı! 'Ender var'
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
balık hamsi balık fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Kapalıçarşı'da 144 milyonluk vurgun

Kapalıçarşı'da 144 milyonluk vurgun

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.