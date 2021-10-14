‘‘Fiyat Dinamikleri Yakından İzlenmeli’’

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ülke yönetimlerine fiyat dinamiklerini ve enflasyon üstündeki geçici baskı unsurlarını yakından izleme ve enflasyon riskleriyle başedebilmek için uygun adımları atma çağrısı yaptı.

IMFC’den yapılan açıklamada ‘‘Merkez Bankaları fiyat dinamiklerini yakından izliyor ve enflasyon üstündeki geçici baskıları gözlemliyor. Enflasyon beklentilerinin dalgalanması riskinin oluşması durumunda merkez bankaları uygun adımları atacaktır’’ denildi.

Bir gün önce hazırlanan taslak metinde ise merkez bankalarından fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaya hazır olmaları istenmişti. IMFC’nin hazırladığı nihai metinde daha yumuşak bir ton kullanıldığı dikkat çekti.

Enflasyon endişesi

Artan tüketici talebi, tedarik zinciri darboğazları, yüksek enerji ve emlak fiyatları ile aşırı hava olaylarının tetiklediği enflasyon endişeleri, bu hafta Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında gündeme gelmişti.

IMF’ye üye 90 ülkenin çıkarlarını temsil eden 24 üyeli IMFC, bir ülkeden diğerine negatif sıçramaların önlenmesi, finansal zayıflıkların azaltılması ve makro ihtiyati araçlar kullanılması için ülke yönetimlerinden iletişim konusunda açık davranmalarını istedi.

‘‘Zengin ve yoksul ülkeler arasında farklılıklar artıyor’’

Açıklamada ekonomik iyileşme ve aşılara erişim gibi konularda zengin ve yoksul ülkeler arasında artan farklar vurgulandı, bu ülkelerin ekonomik iyileşme risklerinin aşağı yönlü olduğu belirtildi.

‘‘Karmaşık bir ortamda iç politikalarımızı pandeminin ve siyasi ortamın durumuna göre dikkatli şekilde ayarlayacağız’’ denilen açıklamada en büyük önceliğin sağlık harcamaları olduğu belirtildi. Bazı ülkelerde ise odak noktasının krizden büyüme ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlamaya doğru kaydırılabileceği vurgulandı.

IMFC, IMF’nin yapısal reformlar yapan ve ödemelerde denge istikrarını sürdürmek için çalışan ülkelere uygun fiyatlı uzun vadeli finansman sağlamak için 650 milyar dolarlık rezerv varlık tahsisine yardımcı olmak için yeni bir Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Fonu kurma çabalarını da memnunlukla karşıladığını söyledi.

