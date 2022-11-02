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Fiyat farkı 3,5 katına çıktı! Tarladan rafa fiyat şampiyonu belli oldu, yüzde 253...

02.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon ve dövizdeki dalgalanma sonrası meyve ve sebzelerin fiyatları cep yakıyor. Ekim ayında üretici ve market fiyatları arasındaki makas iyice açılırken fark 3,5 katına çıktı. Tarladan rafa fiyat şampiyonuysa yüzde 253 ile maydanoz oldu. Markette ise en fazla fiyatı artan ürün yüzde yüzde 33,4 ile kabak oldu.

Fiyat farkı 3,5 katına çıktı! Tarladan rafa fiyat şampiyonu belli oldu, yüzde 253...

Artan enflasyon ve dövizdeki dalgalanma fiyatları etkilemeye devam ediyor. Meyve ve sebze fiyatlarında ekim ayında yaşanan artış dikkat çekti. Ekim ayında da tarladan sofraya fiyatlar katlandı. Üreticide maydanozun adeti 1,64 TL'den satılırken aynı maydanoz rafa geldiğinde 5,79 TL'den satılıyor. Kilosu 4,45 TL olan elma 14,6 TL'den, adeti 4,32 TL olan marul 13,5 TL'den satılıyor.

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FİYAT FARKI YÜZDE 253'Ü BULDU

Verileri Türkiye Ziraat Odaları Birliği ortaya koydu. Tarla ve market arasındaki fiyat farkı 3.5 katına dayanırken sadece maydanozdaki fiyat farkı yüzde 253'ü buldu. Üretici fiyatlarına göre ekim ayında limon 2,7 kat, havuç ve salatalık ise 2,6 kat pahalıya satıldı.

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MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN KABAK OLDU

Show Haber'in haberine göre ekim ayında markette en fazla fiyatı artan ürün yüzde 33,4 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 30,6 salatalık, yüzde 29,3 ile kuru fasulye, yüzde 28,8 ile yeşil soğan takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
market meyve Sebze tarla

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