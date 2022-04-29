FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyat farkı katlanarak yükseliyor! 'Üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi

Fiyat farkı katlanarak yükseliyor! 'Üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi

29.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl orman yangınında tarım alanları zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çiftçiler, verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak için çaba sarf ediyor. Kalemler Mahallesi'nde örtü altı üretimde aralık ayında ekilen turfanda karpuzun hasadına başlandı. Üreticiler, 7 liraya tüccara sattığı karpuzun manav tezgahında kilosu 20-25 liraya satılmasına tepki gösterdi.

Fiyat farkı katlanarak yükseliyor! 'Üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi

Temmuz ayında yaşanan Manavgat orman yangını sonrası yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, zarar gören tarım alanlarında verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak için çabalıyor. Yangında en fazla zararı gören Kalemler Mahallesi'ndeki üreticiler de tarımsal üretimlerini sürdürüyor. Mahallede örtü altı üretimde karpuz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Aralık ayında ekilen karpuzun bazı bölgelerde hasadına başlandı. 'Erkenci karpuz' olarak adlandırılan karpuzlar, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Tüccarın serada kilosunu 6,5- 7 liradan aldığı karpuz, manavda 25 liraya satılıyor.

yanginin-izini-silmeye-calisan-ciftcinin-ureticiden-tuketiciye-3-kat-fiyat-tepkisi_8543_dhaphoto2

'FİYAT FARKI KATLANARAK YÜKSELİYOR'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Kalemler Mahallesi'nde karpuz üretimi yapan Abdullah Gümüş'ü serasında ziyaret etti. Metin, yangında en fazla zarar gören Kalemler Mahallesi'nde üreticinin pandemi sürecinde de üretimi sürdürdüğünü anlattı. 20 Aralık'ta ekilen karpuzun hasadına başlandığını dile getiren Metin, karpuzun tarladan çıkış fiyatının 3 katına manav ve pazar tezgahında satılmasına dikkati çekti. Metin, "Üreticimiz üretiyor, yetiştiriyor ama hak ettiği değeri bazen bulamıyor. Karpuzu 6,5- 7 liraya satıyor ama halde 12- 15 liradan, manavda 25 liradan satılıyor. Aradaki fiyat farkı katlanarak yükseliyor. Üreticiden 6,5- 7 liraya alınan karpuz, üçüncü elde 25 lirayı buluyor. Buna çözüm bulmamız lazım" dedi. Tarımsal maliyeti düşürmek için kapalı devre sulama sistemine geçilmesi gerektiğini de belirten Metin, bu konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

yanginin-izini-silmeye-calisan-ciftcinin-ureticiden-tuketiciye-3-kat-fiyat-tepkisi_8543_dhaphoto4

'TÜKETİCİYE GELİNCEYE KADAR 3 ELDEN GEÇİYOR'

Abdullah Gümüş ise maliyet artışı nedeniyle zaman zaman çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü fakat tarımsal üretimi sürdürmek için bahçesini ektiğini anlattı. Karpuzun üreticiden alınan fiyatın 3 katına satılmasını eleştiren Gümüş, "Olgunları seçiyoruz, fiyatta anlaşıyoruz. Tüccar da halde komisyoncuya, dağıtıcılara ya da otellere veriyor. Tüketiciye gelinceye kadar 3 elden geçiyor. Tabi böyle olunca tüketici pahalıya yiyor. Havaların ısınmasıyla üretim çoğalacak ve fiyatı ucuzlayacaktır" dedi.

PAZARDA İRAN KARPUZU 15-18, YERLİ KARPUZ 25 LİRA

Pazar tezgahında karpuz satan Mehmet Dinç, şu anda piyasada çoğunlukla İran'dan gelen karpuzun satıldığını, kilo fiyatının 15-18 lira arasında değiştiğini söyledi. Tezgahında yerli karpuz sattığını da belirten Dinç, "Yerli karpuz serada yetişiyor. 22 liraya aldım, 25 liraya satıyorum. Üretimin çoğalmasıyla, fiyatı düşer" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 75,1 arttıDış ticaret açığı mart ayında yüzde 75,1 arttı
Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…
Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti!Emekli maaşlarına yapılacak zamda rakamlar netleşti!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Altına yatırım yapacaklara öneri!

Altına yatırım yapacaklara öneri!

Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Bakan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu!

Petrolde Ocak 2018’den beri bir ilk!

Petrolde Ocak 2018’den beri bir ilk!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.