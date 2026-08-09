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4 ilde imar planları değişti! Arazilere yeni kullanım kararı

Özelleştirme kapsamındaki Afyonkarahisar, Muğla, İzmir ve İstanbul'daki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı kararları onaylandı.

4 ilde imar planları değişti! Arazilere yeni kullanım kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişiklikleriyle ilgili kararlar onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ TAŞINMAZLAR İÇİN YENİ KULLANIM KARARLARI

Kararlar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve özelleştirme kapsamı ile programında yer alan Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki taşınmazlar için hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri uygun bulundu.

Söz konusu taşınmazlara yönelik planlarda "ticaret-konut alanı, park ve yol" kullanım kararlarının getirilmesi öngörüldü.

4 ilde imar planları değişti! Arazilere yeni kullanım kararı 1

BODRUM'DA ÇEVRE DÜZENİ VE İMAR PLANLARI ONAYLANDI

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar için hazırlanan plan değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Bu kapsamda taşınmazlara "kırsal nitelikli gelişme konut alanı", "ticaret-turizm alanı" ve "1. derece arkeolojik sit alanı" gibi kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni, koruma amaçlı nazım ve koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

4 ilde imar planları değişti! Arazilere yeni kullanım kararı 2

İZMİR VE İSTANBUL'DAKİ İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar da karara bağlandı.

Taşınmazlar için "ticaret-turizm alanı", "özel proje alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesini öngören ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yönelik itirazlar değerlendirilerek reddedildi.

İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsamı ile programında bulunan taşınmaza ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine yapılan itirazların da reddedilmesi kararlaştırıldı.

Bu taşınmaz için planlarda "ticaret-konut alanı", "açık spor tesisi alanı ve yol" kullanım kararlarına yer verilmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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