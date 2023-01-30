'Fiyatı 115 bin TL' Yıllardır evlerindeydi 'Vefat edince satmak istedik...' Ailenin çeyizlerinde olan o kilime paha biçilemiyor

Şırnak'taki Jirki kilimi ismini aşiretinden alıyor ve bölgedeki ilk kilimlerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. 90 sene önce yapılan ve 3 gelinin çeyizinde kullanılan bu kilim, şimdi 115 bin TL fiyat ile okul ve camilere bağış için satışa çıktı. Yıllardır evlerinden olan ve kilime gözleri gibi baktıklarını söyleyen Kader Aydemir, çeyiz olarak kendisine kalan bu kilimi çeyizine koymadan satmaya karar verdiğini belirtti. Kilimi özel kılan niteliklerinden bir tanesi ise hiçbir renklendirici kullanılmamış olması. Kilimi ailesinin hayrına satacaklarını söyleyen Aydemir, 90 yıllık olduğunu söyleseler de belki de kilimin daha fazla bir geçmişi olabileceğini aktardı. İşte o kilim ve tüm detayları...

3 ÇEYİZ DEĞİŞTİREN KİLİM EVDE KORUMA ALTINDA

Tarihi değeri olan kilimi Kader Aydemir isimli kadın ölmüş babaannesi, babası ve annesi için okul ve camilere bağış için satışa çıkardı. Yaklaşık yüz yıllık tarihi geçmişi olan ve günümüze kadar gelen adını aşiretinden alan farklı desenlerdeki Jirki kiliminin çoğu bu kilime bakılarak yapılmış. 3 çeyizde kullanılan ve ata yadigarı olan 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğundaki kilim satışa çıkarıldı. Kader Aydemir, babaannesinin annesi tarafından yapılan ilk kilimi çeyizine koymadan satmak istiyor. 3 çeyiz değiştiren kilim evde koruma altında.

"BABAM VE ANNEM VEFAT EDİNCE ARTIK SATMAK İSTEDİK"

Aydemir, "Babaannemin annesi tarafından yapılan ilk kilimlerden bir tanesi, bu desenlere bakıp birçok kilim yapan oldu. Bunu değerli kılan ise ilk yapılan kilim olması ve keçi ile koyun yününden öğütülüp kaynatıldıktan sonra herhangi bir renklendirici kullanılmadan yapılmış olması. Babaannemin annesi çeyizi için yapmıştı. O da babaanneme vermişti, o da babama, babam da bana verdi. Babam ve annem vefat edince artık satmak istedik. Buradan gelen parayı okul ve camilere bağışlayacağız, onların hayrına. 90 yıllık diyoruz belki daha fazla bir geçmişi var. Aylarca yapılmış olan kilime gözümüz gibi bakıyoruz. Fiyatını 115 bin lira olarak belirledik" dedi.

3 ÇEYİZDE KULLANILDI

Yıllar önce ilmek ilmek dokunan kilimleri çeyiz için hazırlayan o zamanın genç kızları çeyizleriyle beraber götürdükleri kilimleri yıllarca saklıyorlardı. Manevi değeri çok olan bu kilim 3 çeyizde kullanıldı.

8 RENKLİ ANCAK RENKLENDİRİCİ KULLANILMADAN YAPILDI

İlkel yöntemlerle yapılmış ve keçi, koyun yününden yapılmış olan kilim renklendiriciler kullanılmadan yapılmış, siyah rengi için ceviz ağacı kökü kullanılmış, yapraklarla ise diğer renkler elde edilmiş. Günümüzde yapılan kilimlerden farklı kılan özelliği ise bitki köklerinden boya elde edilmiş olması. (İHA)