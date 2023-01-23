'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu! 'İlk başta insanlar garipsiyor ama...'

Ordu'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Begüm Türkan Tokat'ın 7 sene önce hobi olarak başladığı iş, mesleğe dönüştü. Yıllarca özel sektörde çalışan Tokat, canı sıkıldığı için eline fırça aldı ve ahşap boyama yaptı. Sonrasında evdeki çeşitli eşyaları boyamaya başlayan Tokat, bu işi meslek olarak yapma kararı aldı. Bir firmayla anlaşan ve boya dönüşüm uzmanı olarak çalışan Tokat, çeşitli ev ve iş yerlerindeki istenen her eşyayı tekrar boyayarak düşük maliyetle yeni bir görünüme kavuşmalarını sağlıyor. İnsanların kadın boyacı gördükleri zaman büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktaran Tokat, ancak müşterilerinin geri dönüşlerinden memnun olduklarını anladığını söyledi.

ZAMANLA MESLEĞİ OLDU! BOYA DÖNÜŞÜM UZMANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

Müşterilerinin yanına gitmeden önce kişisel makyajını yapmayı ihmal etmeyen evli ve bir çocuk annesi Ordulu 38 yaşındaki Begüm Türkan Tokat, “İş alanında uzun yıllar çalıştım. Yaklaşık 7 senedir boya işi ile ilgileniyorum. Ahşap boyama ile hobi olarak başladım. Bu artık zamanla benim mesleğime dönüştü, şu an bir firma bünyesinde boya dönüşüm uzmanı olarak görev yapıyorum. Bir evdeki bütün evde boyama ve yenileme yapıyorum. Boyanabilecek bir alan varsa geri dönüşümü desteklemiş oluyoruz. Mutfak mobilyalarını boyuyoruz, beyaz eşyaları boyayabiliyorum, çelik ve ahşap kapılar, banyo zemin ve duvarları, seramik ve lavabolar olmak üzere bir evde tüm alanı boyayıp yenilemiş oluyoruz” dedi.

"İLK ETAPTA GARİPSİYORLAR"

“İlk etapta bayan uygulamacı deyince insanlar garipsiyor, özellikle projelere gittiğimiz zaman ‘Siz mi yapacaksınız? Diye soruyorlar” diyen Tokat, “Ama işlem bittiğinde çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Firmamız bünyesinde duvar-dekorasyon iç cephe boyaları da mevcut ve duvar çalışmaları da yapıyoruz. Beton duvarlara iç cephe boyaları ile desen uygulamaları da yapıyoruz” diye konuştu.

"40 BİN TL'DEN AŞAĞI YAPILAMIYOR"

İnsanların özellikle kullandıkları mobilyalardan sıkıldıklarında yenisini almak ve yaptırmak yerine boyama işlemi uyguladıklarını kaydeden Begüm Türkan Tokat, “Şu an mevcut bir mutfak dolabında renginden ve modelinden sıkılan müşterilerimiz yenisini yaptırmak istese 40 bin TL’den aşağı yapılamıyor." dedi.

"MALİYET 4'TE BİR FİYATINA DÜŞÜYOR"

Begüm Türkan Tokat "Ancak biz uyguladığımız boyalar ile tamamen yeniliyoruz, kendinden vernikli bir ürün ekstra koruyucular da kullanabiliyoruz. Biz bunu 4’te bir fiyatına çözüme kavuşturuyoruz ve bu sayede geri dönüşüme de katkı sağlamış oluyoruz. Uzun vade kullanan ve hiçbir sorun yaşamayan müşterilerimiz var” ifadelerine yer verdi.

Begüm Türkan Tokat ayrıca, eski mobilyaların boya işleminden sonra yeni görünüme kavuşmasının kendisini mutlu ettiğini, bu sektörde uzun yıllar çalışmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Evinin mutfak kısmında boyama işlemi gerçekleştirilen Tülay Arslantürk ise, mutfağını yeniden yaptırmak yerine boyatmayı tercih ettiğini söyledi. Arslantürk, “Kendisi işin üstesinden çok güzel geldi. Ben elime fırça almamış bir insan olarak çok keyif aldım. Hemcinsimin böyle güzel şeyler yapabilmesinden çok mutluyum” diye konuştu. (İHA)