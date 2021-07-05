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Fiyatı 2 ile 5 lira arasında değişiyor! Üreticiler: Para kazanamıyoruz

05.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzümün yanında önemli bir gelir kaynağı olan asma yaprağı üretici için can simidi oldu. Üzüm sezonu başlamadan asma yaprağı sezonunu açan çiftçiler ek gelir elde ediyor.

Fiyatı 2 ile 5 lira arasında değişiyor! Üreticiler: Para kazanamıyoruz

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat sezonu öncesi bağlarda asma yaprağı toplanmaya başlandı. Alaşehirli üzüm üreticileri günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özellikle dolma yapımında kullanılan asma yapraklarını toplarken, satılan yapraklar üretici için ek gelir kaynağı oldu. Sezonda bir kişi 30 ile 40 kilogram arası yaprak toplarken, yaprağın kilogram fiyatı ise 2 TL ile 5 TL arasında alıcı buluyor.

ASMA YAPRAĞININ FİYATI 2 İLE 5 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaprak fiyatlarının ucuz, işçiliğin zor, tarımda girdi fiyatlarının yüksek olduğunu ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten üreticiler günlük pazar ihtiyaçlarını yapraktan çıkardıklarını söyledi.

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Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Alaşehirli üretici Fatma Çelik, "Yaprak ucuz. Tek tek toplanıyor. Mazot aldı başını gidiyor. Zam zam üstüne. Elektrik zam, mazot zam, işçilerin hali zor. Allah’ıma şükür yine günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Elimiz kolumuz tutarken çalışabiliyoruz. Yine de halimize şükür" derken, üretici Hatice Birol, "Yaprak hala 2 lira. Allah buna razı olur mu? Bizim aldığımız her şey pahalı. Mazot pahalı, yaprak parasıyla ekmeği ancak karşılıyoruz" diye konuştu.
Ankara’dan Manisa’ya yaprak alımı için geldiğini belirten tüccar Yakup Yılmaz, "Buraya yaprak almaya geliyoruz. Ancak yapraklar kart. Kantarcıya iki misli yevmiye veriyoruz, ’kart yaprak alma, taze yaprak al’ diyoruz. Taze diye alıyor, kart çıkıyor. Ankara’ya varıyoruz, yapraklar kart çıkıyor. Onun için hem köylülerden, hem de kantarcıdan şikayetçiyiz. Onun için bu sene para kazanamadık" dedi.

Üzüm asmalarından toplanan yapraklar değişik bölgelerde kurulan yaprak alım merkezlerinde satılıyor.

Kaynak: İHA

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Manisa
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