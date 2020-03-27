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Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin domates üretim merkezi Kumluca ilçesinde domatesin kilogramı 50-60 kuruşa kadar düştü. Kumluca sebze halinde alıcı bulamayan domatesler salça fabrikalarına gönderiliyor.

Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kumluca'da şu anda tarım sektörü durmuş halde. Domatesi 50 – 60 kuruşa alan yok" dedi.

Türkiye’nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya’nın Kumluca ilçe halinde tarihi durgunluk yaşanıyor. Günlük taze ürün gelen Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, fiyatı 50 veya 60 kuruş olan domatesi alıp satan yok. Domatesler ya çöpe dökülüyor ya da salça yapılması için açık tırlara yükleniyor. Domatesin yanı sıra fiyatı ne olursa olsun biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünler de ya zamanında toplanamıyor ya da belirlenen fiyatlardan satılamıyor. Gün içinde toptancı haline çok fazla ürün gelmemesine rağmen, gelen ürünlere de talep olmuyor.

"Çiftçiye destek gelmedi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Kumluca'da şu anda tarım sektörü durmuş halde. Çünkü domatesi 50 – 60 kuruşa alan yok. Çiftçi istikrar paketinden destek alamadı. Tarım girdileri çok yüksek olmasına rağmen insanları doyuran biz çiftçilere hiçbir destek gelmedi. Bankalar tarafından krediler ertelenmedi. Krediler açıldı deniyor, şu an itibari ile yok. Ne yazık ki zor durumdayız. İnsanları doyuran sektör olarak, çiftçi olarak zor durumdayız. Türkiye’deki tüm ilçe ve büyükşehir belediyelerine bir çağrım olacak. Pazar yerlerini çoğaltmaları gerekirse pazarcılardan para almasınlar. Bu malı en azından iç piyasada tüketebilelim, satabilelim, üretebilelim. İnsanlar da buna çok rahat bir şekilde ulaşabilsin. Çünkü gerçekten zor durumdayız" diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz""

"İnsanlarımızın aç kalmaması için biz elimizden geleni yapıyoruz" diyen Kökce, "Evde kaldığımız zaman yememiz lazım. Beslenmemiz lazım. Şu an ürünlerimiz satılmıyor. Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ancak satılmıyor. Pazar bulunması için devletimizden yardım talep ediyoruz. Mecburen çalışmak zorundayız. Ancak ürettiğimiz ürünler halden ileri geçmiyor. Sağlıklı beslenmemiz için sağlıklı kalmamız için biz ürünlerimizi halkımıza yedirmemiz lazım. İletmemiz lazım. Bu konuda devletimizden çok ciddi bir destek istiyoruz. Domatesleri Kumluca halinden Türkiye'nin diğer illerindeki hallere ulaştırılması için devletimizden yardım bekliyoruz” çağrısında bulundu.

KAYNAK:İHA

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