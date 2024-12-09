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Fiyatı bir haftada düştü! Rağbet çok, yoğun ilgi var 'İnşallah daha da düşer'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 16:13
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Bolu’da fiyatı 200 liradan 150 liraya düşen hamsi balığına rağbet arttı. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Engin Yıldız, “Denizler bu sene, geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi, ürünler bol” dedi.

Fiyatı bir haftada düştü! Rağbet çok, yoğun ilgi var 'İnşallah daha da düşer'

Bolu'daki İhsaniye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında deniz ürünlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 200 liradan satılan hamsinin fiyatı bu hafta 150 liraya düştü. 50 lira birden fiyatı düşen hamsiye vatandaş büyük rağbet gösterdi.

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“İNŞALLAH DAHA DA AŞAĞI DÜŞER”

Fiyatların geçtiğimiz haftaya göre düştüğünü söyleyen balıkçı Engin yıldız, “Bu hafta hamsi 150 lira, istavrit 150 lira, mezgit 150 lira, barbun 200 lira, çinekop ise 300 lira. Şu anda fiyatlar bu şekilde. Geçen hafta hamsi 200 liraydı. Biraz hava muhalefeti nedeniyle fiyatlar yüksekti, ancak bu hafta düşüş yaşandı. İnşallah daha da aşağı düşer” diye konuştu.

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“VATANDAŞ EN ÇOK HAMSİYİ TERCİH EDİYOR”

Vatandaşların özellikle hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, “Vatandaşın en çok tercih ettiği balık, hamsi. Ondan sonra istavrit, mezgit ve çinekop tercih ediliyor. Hamsi satışı şu anda biraz daha fazla. Şu anda denizler bu sene, geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi. Çünkü palamutla başladık ve yaklaşık iki buçuk ay boyunca palamut sürekli vardı. Şu anda hamsi, mezgit, istavrit ve çinekop bol durumda. İnşallah bu durum uzun süre devam eder. Umarım ocak ve şubat aylarına kadar bol bir şekilde sezonu tamamlarız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hamsi Bolu balık fiyatları
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