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'Fiyatı borsa gibi' daha da artacak, 'Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş'

03.02.2025 16:33
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Sakarya'da kilogramı 100 liradan tezgahlarda yerini alan istavrit, kilogramı 200 liradan satılan hamsinin yerini aldı. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan istavritin satışları hızlandı. Hamsi fiyatlarının geçtiğimiz günlerde 120 liralardayken şu anda 200 liralara çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Balık fiyatı borsa gibidir. Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş" sözlerini kullandı.

'Fiyatı borsa gibi' daha da artacak, 'Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş'

Balık tezgahlarında hamsinin yerini istavrit aldı. Hamsinin kilosu 200 lirayı bulunca kilosu 100 lira olan istavrit ön plana çıktı. 25 gün öncesine kadar hamsinin kilosunun 120 liradan satıldığını belirten balıkçılar fiyat değişimlerinin yaşandığını belirtti.

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Hamsi fiyatlarının geçtiğimiz aylara göre oldukça pahalandığını söyleyen Recai Çakır, "Hamsi fiyatlarının son durumu şu anda yüksek. Hamsinin kilosu şu anda 200 TL. 20-25 gün önce hamsi fiyatları 120-125 TL arasındaydı. Balık Gürcistan'a kaçtı diyorlar. Balık az çıktığı için para yapıyor. Hava şartları, fırtına ve lodos olunca kayıklar sefere çıkamıyor. Az tuttukları için balık para yapıyor. Diğer balıklar mezgit ve uskumru gibi balıklar ucuz" şeklinde konuştu.

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"BALIK FİYATLARI BORSA GİBİ"

Balığın bolluğunun olduğunu ardından bunun bittiğini söyleyen Çakır, balık fiyatlarının borsa gibi olduğunu belirterek, "Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş. Balık piyasası böyledir. Bir dahaki aylarda sezon bittiği içim tatlı su balığı gelir. Balıklar daha da pahalılaşır. Kayıklar çıkmıyor. Ufak kayıklar çıkıyor. Balıklar daha da pahalılaşır. Hamsi, istavrit ve Mezgit en çok satılan balıklar arasında" şeklinde konuştu.

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Balık fiyatları hakkında konuşan Aziz Yıldız ise bu sene fiyatların yüksek olduğunun altını çizerek, ". Fiyatı 250 TL olan balık var. Herkes satın alamaz. Bugün ben satın alabiliyorum ama başka vatandaşlar alamıyor. Her şey çok pahalı. Artık bu durum nereye kadar gider bilemiyorum" sözlerini sarf etti.

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Serbest piyasa olduğu için fiyat kontrolünün yapılamadığını söyleyen Yıldız, "Balık bu sene gerçekten çok pahalı. Kimse satın alamaz. Çinekop 500- 750 TL arası, hamsinin kilosu ise 200-250 TL fiyatı. Fiyatlar her gün daha da pahalılaşıyor. Kim gelirse gelsin aynı şekilde bu durum devam edecek" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
balık hamsi
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