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Fiyatı en fazla artan ürün salatalık oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 25,17 fiyat artışıyla salatalık oldu.

Fiyatı en fazla artan ürün salatalık oldu

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık oalrak fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 25,17 ile salatalık oldu. İkinci sırada yüzde 21,86 ile limon yer alırken, yüzde 18,64 fiyat artışıyla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar üçüncü oldu. Fiyatı aylık bazda en yüksek artan diğer ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Patlıcan yüzde 14,83, mücevher (altın) yüzde 14,65, kabak yüzde 11,81, şans oyunları yüzde 8,45, taze fasulye yüzde 7,60, sarımsak yüzde 5,75, kıvırcık yüzde 5,05, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler yüzde 4,66, muz yüzde 4,52, margarin yüzde 4,08, bulaşık makinesi yüzde 4,02, tulum peyniri yüzde 3,49, otel ücreti yüzde 3,32, benzin yüzde 3,22, nakliye ücreti (şehiriçi) yüzde 2,86, motorin yüzde 2,60"

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ ERİKTE

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürünise yüzde 19,63 ile erik oldu. Diğer ürünler şu şekilde sıralandı: "Patates yüzde 17,38, armut yüzde 16,07, domates yüzde 14,11, dolmalık biber yüzde 9,06, üzüm yüzde 8,46, kavun yüzde 7,49, karpuz yüzde 7,25, elma yüzde 6,58, tişört (erkek için) yüzde 5,64, tavuk eti yüzde 5,06, havuç yüzde 4,99, terlik (kadın için) yüzde 4,91, yurtiçi haftasonu turları yüzde 3,83, elbise (kadın için) yüzde 3,75, gömlek (erkek için) yüzde 3,72, ayakkabı (kadın için) yüzde 3,70, elbise (çocuk için) yüzde 3,24, etek yüzde 2,74,
pijama (kadın için) yüzde 2,50."

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