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Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz' O alternatife yönelmeye başladılar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
13.03.2025 10:07
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Otobüs bileti fiyatları özellikle bayram döneminde gündem olurken şimdi ise kargo fiyatları konuşulmaya başlandı. Öyle ki kargo fiyatları otobüs bileti fiyatlarını bile geçti. Kargo gönderecek olanlar ise alternatif yollara yönelmeye başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketici bu kadar büyük fiyat olduğunu görse atlar otobüse, götürür, kendi bırakır yerine, daha ucuza gelebilir" ifadelerini kullandı.

Fiyatı otobüs biletini bile geçti! 'Kendi götürüp bıraksa daha ucuz' O alternatife yönelmeye başladılar

Kargo fiyatları bilet fiyatlarını adeta solladı. Örneğin 25 kiloluk bir paket kargoya verildiğinde Ankara'ya 1400 liraya gidiyor. Ama aynı paket bilet alıp otobüsün bagajına konulduğunda 500 liraya gidiyor. Dolayısıyla kargosu olanlar şu sıralar alternatif yollara yönelmeye başladı.

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"KARGO FİYATLARI OTOBÜS FİYATLARINI DA SOLLAMIŞ"

Ekol TV'de yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Biz otobüs fiyatlarının bayram arifesi çok arttığından yakınırken baktık şimdi kargo fiyatları otobüs fiyatlarını da sollamış" dedi.

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Bilet fiyatları uçup gitse de yine de kargo ücretleri tarafından sollandı. Ağaoğlu "İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle 500 liraya gidebiliyorken bir kargo en ucuz 650 - 700 lira, bazen 1100 - 1200 liralara kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

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"İNSANLAR HANGİSİ EKONOMİKSE ONA KAÇIYOR"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Ben bazı şeyleri otobüsle gönderiyorum. Hem çabuk hem de zararsız oluyor" derken bir başkası ise "Yanında götürmek daha mantıklı" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş da "Bu bir gerçek; otobüs olsun, uçak olsun, araba olsun... İnsanlar hangisi ekonomikse ona kaçıyor" yorumunu yaptı.

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Haberde örnek olarak içinde 25 kilogram ağırlığında malzeme olan bir kutunun, İstanbul'dan İzmit'e gönderileceği zaman kargo taşıma ücretinin 571 lira ile 1178 lira arasında değiştiği belirtildi. Ancak eğer otobüs bileti alıp İstanbul'dan kişi kendisi İzmit'e götürmek istediği zaman bilet fiyatı 350 lira çıktı.

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"TRAJİKOMİK BİR DURUM"

Ağaoğlu "Gönderilen kargoyu koltuğa oturtup insan bedeli ödesek daha ucuza mal olacak. Ama trajikomik bir durum" dedi. Hatta gidiş geliş bileti almanın bile daha ucuza geldiği belirtilirken zaten otobüs firmalarının da genelde yolcusuz yük almadığı vurgulandı.

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Ağaoğlu "Tüketici bu kadar büyük fiyat olduğunu görse atlar otobüse götürür kendi bırakır yerine, daha ucuza gelebilir" ifadelerini kullandı.

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Ekonomik olmayacağı için otobüsü tercih ederim.
Bu anket 11 saat 50 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
kargo otobüs bileti
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